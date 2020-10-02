ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Тепер без Альони: Tamerlan зробив несподіваний крок

Автор: Styler

Відбулася прем'єра першого сольного треку і кліпу Tamerlan

Учасник TamerlanAlena презентував сольний трек і кліп "Bardak". Це дуетний фіт з автором, композитором та саунд-продюсером Сергієм Єрмолаєвим, відомим під сценічним ім'ям Runstar.

Популярні новини

"Це давня задумка, яку не вдавалось втілити в тандемі TamerlanAlena, виходячи з розбіжністі у стилістиці дуетного проєкту. І, звичайно, це відповідь Альоні на її сольну історію! До речі, Альона до останнього не знала, що я працюю над сольним треком. Сьогодні вона вперше почула Bardak. У нас з нею своя захоплююча гра", - коментує Tamerlan.

"Була ідея зробити щось пацанське, з новим саундом, яке може бути актуальне сьогодні. Ідея спонтанна, народився трек також спонтанно. З Runstar ми знайомі понад 10 років, він перший діджей, який створив ремікс на нашу дуетну пісню з Альоною. Текст я написав, поки Runstar їхав до нас у студію записуватись, він буквально народивсь за мить. Я вважаю, що всі топові і хітові треки народжуються відразу, від емоції, а емоцію не можна шліфувати, тому що це буде вже кіношна постанова", - додав артист.

Tamerlan презентував сольний трек і кліп "Bardak"

Раніше ми писали, що зірки Х-Фактора випустили унікальний альбом.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України музыка