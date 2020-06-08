Під Тернополем обвалився міст разом з автомобілем: вантажівка зависла у повітрі

У Тернопільській області обвалився автомобільний міст разом з автомобілем, який в цей момент по ньому проїжджав. Вантажівка зависла у повітрі, а водієві вдалося вибратися з кабіни. Місцеві жителі шоковані, оскільки тепер шлях до сусіднього села став на 20 км більше.

Міст у селі Вертелка Зборівського району Тернопільської області був побудований ще в радянські часи, на залишках переправи. Цей міст вже давно був визнаний аварійним, і місцеві жителі по ньому не ризикували пересуватися на автомобілях. А от пішки ходили, через те, що до сусіднього села було близько.

Як повідомили у Зборівському відділенні Національної поліції в Тернопільській області, водій вантажівки ЗІЛ, який перевозив 8 тонн піску, не з місцевих і про те, що міст у жалюгідному стані, не знав. Тому і ризикнув по ньому їхати. Міст під вантажівкою обрушився, машина зачепилася передніми колесами та в річку не впала. Водієві пощастило, він зміг вибратися з кабіни.

Автомобіль довелося діставати підіймальним краном під наглядом рятувальників. ЗІЛ був обладнаний газовими балонами й стався витік пального. На водія склали протокол за ст. 124 КУпАП (Порушення ПРАВИЛ дорожнього руху, які призвели до ДТП).

В Тернопільській області обвалився міст разом з вантажівкою (Фото: facebook.com/Zboriv.VP.HUNP)

Місцеві жителі розповіли, що перед в'їздом на міст відсутній знак про те, що він в аварійному стані. Хто буде ремонтувати переправу, невідомо, тому, що цей міст ніде на балансі не значиться.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що наприкінці травня "Укравтодор" розпочав перевірку мостів в Україні, картина жалюгідна.

А також розповідали про те, що під Дніпром обвалився міст разом з фурою, в мережу потрапило відео інциденту.