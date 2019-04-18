До Тимошенко дзвонив робот з голосом Порошенка (фото)

Українцям вже кілька днів надходять телефонні дзвінки з проханням підтримати кандидата в президенти Петра Порошенка.

Так, виборцям дзвонять з міського телефону з кодом "044". Після того, як людина відповідає на телефонний дзвінок, звучить запис повідомлення від чинного гаранта.

"Доброго дня, це Петро Порошенко. 21 квітня - вирішальний день, що визначить долю країни. Прошу вас підтримати мій курс", - йдеться в повідомленні.

Додзвонився робот з голосом Порошенка і до українського політика, лідера ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Про це вона повідомила на своїй Facebook-сторінці. Також свій допис Юлія Володимирівна супроводила фотографією. На знімку Тимошенко ледь посміхається, у руці вона тримає телефон, з якого вочевидь лунає голос робота.

"Твоє обличчя, коли береш телефон, а там робот голосом Порошенка закликає проголосувати за нього", - йдеться у дописі.

Юлія Тимошенко (фото: facebook.com/YuliaTymoshenko)

Користувачі вже почали жартувати з цього приводу.

"Помилився номером! P.S. Цікаво, Зеленському вже подзвонили?" - пожартував Олексій Павлов у коментарі під постом.

Українцям надходять дзвінки з голосом Порошенка