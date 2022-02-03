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Як точно привчити себе пити більше води і уникнути зневоднення: особистий досвід Холлі Беррі

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Четвер 03 лютого 2022 12:22
Як точно привчити себе пити більше води і уникнути зневоднення: особистий досвід Холлі Беррі Фото: Холлі Беррі ділиться порадами для краси і здоров'я (instagram.com/halleberry)
Автор: Ольвія Агаркова

Правильний питний режим - запорука здоров'я і краси. Часто ми недопиваємо потрібну кількість води, адже не у всіх є звичка вживати достатню кількість рідини протягом дня.

Голлівудська зірка Холлі Беррі у своєму блозі про красу і здоров'я поділилася дієвими порадами, як виробити звичку пити достатню кількість рідини та уникнути зневоднення.

Повноцінна гідратація необхідна для оптимального здоров'я. Хоча стандартною рекомендацією було пити близько 2 літрів води на день, нові дослідження показують, що не існує єдиного правила для всіх, коли мова йде про гідратацію.

Як точно привчити себе пити більше води і уникнути зневоднення: особистий досвід Холлі Беррі

Холлі правильно харчується, веде здоровий спосіб життя, і вчить цьому інших (instagram.com/halleberry)

Ось кілька порад, які допоможуть збільшити споживання рідини протягом дня:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

1. Завжди тримайте при собі пляшку з водою.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

2. Спробуйте трав'яний чай або настій, якщо вам потрібно трохи аромату. Коли ви намагаєтеся виробити звичку пити більше води, може бути важко пристосуватися до "несмачного" напою, якщо ви звикли до більш ароматних варіантів.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

3. Їжте багато овочів і фруктів, щоб уникнути зневоднення організму.⠀⠀⠀⠀

Як точно привчити себе пити більше води і уникнути зневоднення: особистий досвід Холлі Беррі

Холлі точно знає, як виглядати та почуватися прекрасно в будь-якому віці (instagram.com/halleberry)

4. Уникайте дистильованої води на користь природної лужної води та багатої мінералами в скляних пляшках.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

5. Подумайте про додавання електролітів для підтримки регідратації. Коли ми говоримо про гідратацію, перше, що зазвичай приходить на розум, це вода, однак для ефективного і правильного зволоження організму потрібно щось більше, йому потрібні електроліти.

Електроліти можна отримати й з харчових продуктів. Наприклад, диню робить прекрасним джерелом гідратації те, вона на 90% складається з води та містить електроліти, такі як калій, магній, натрій і кальцій.

Ця комбінація води й поживних речовин робить їх відмінним варіантом для поповнення запасів води після тренування та допомагає уникнути зневоднення протягом дня.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

6. Мінімізуйте кофеїн у своєму раціоні.⠀⠀

Також Холлі Беррі ділилася рецептом корисного напою для поліпшення сну.

Нагадаємо, що раніше ми писали про просту хитрість, яка допоможе схуднути, не відриваючись від їжі.

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