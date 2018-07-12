Транспортники: Підвищення ціни на проїзд - єдиний спосіб не допустити колапсу

Ілюстративне фото (УНІАН)

Через низькі зарплати водії не йдуть працювати у комунальні транспортні підприємства

Члени профспілок та співробітники київського комунального транспорту прийшли до Київської міської ради, щоб вимагати від депутатів підвищити вартість проїзду для наповнення столичної скарбниці. Засідання Київради, де транспортники виступали з трибуни, транслювалося в прямому ефірі.

Зокрема, водії вимагають підвищення заробітних плат, поліпшення умов праці, оновлення рухомого складу. Вони пояснили, що цього неможливо досягти без зростання вартості проїзду. При цьому, за словами працівників "Київпастрансу" та "Київського метрополітену", в іншому випадку столицю очікує транспортний колапс. Адже через низькі зарплати водії не йдуть працювати у комунальні транспортні підприємства, через це скоро просто нікому буде виводити міський транспорт на маршрути.

І в той же час, дефіцит коштів не дозволяє покращувати умови роботи транспортників, що також провокує нестача досвідчених, добре підготовлених кадрів. Люди йдуть працювати в бізнес-структури, або зовсім виїжджають на заробітки за кордон.

Представники профспілок комунального транспорту в свою чергу запевнили, що простежать за тим, щоб гроші від підвищення ціни проїзду пішли саме на зарплати працівникам комунальних підприємств.

"Я представляю тут численний колектив нашого підприємства. І я, як представник профспілки, кажу вам, що ми прослідкуємо, щоб за рахунок зміни ціни проїзду підвищувалися заробітні плати співробітників", – прокоментувала заступник голови об'єднаної профспілкової організації метрополітену Тетяна Коляда.

Нагадаємо, з'явилася інфографіка, в якій представлена вартість проїзду у громадському транспорті в містах Європи, що була переведена в гривні.

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