Проезд в киевском метрополитене останется одним из самых дешевых в мире, – СМИ

Фото: kyivcity.gov.ua

Несмотря на подорожание, проезд в столичном метро будет один из самых дешевых в мире

Даже после 14 июля, когда проезд в киевском метрополитене будет стоить от 6 гривен 30 копеек, цена поездки в столичной подземке останется одной из самых низких в мире. Об этом свидетельствуют данные, представленные "УНИАН".

Информагентство приводит соответствующую инфографику, где для удобства сравнения все цены переведены в гривну.

Инфографика (unian.net)

В частности, журналисты проводят параллели между новой ценой проезда в Киеве и самыми низкими расценками на проезд в Европе.

"Ближе всего к киевской цене оказалась столица Литвы Вильнюс, где проезд стоит 24 гривны. В то же время проезд в метро Варшавы – столицы нашего ближайшего соседа Польши – обойдется уже в 28 гривен", – говорится в материале.

При этом авторы утверждают, что во многих странах Европы стоимость проезда будет на порядок отличаться от киевской в большую сторону.

"Если же говорить о странах Западной Европы, то здесь расценки на проезд, в сравнении с новой ценой проезда в Киеве, отличаются уже на порядок. Например, в Амстердаме за одну поездку придется выложить 71 гривну", – сообщает "УНИАН".

По информации журналистов, наиболее дорогим проезд в общественном транспорте является в Скандинавских странах.

"Лидируют же в рейтинге цен на проезд страны Скандинавии и Великобритания. В столицах этих государств за услуги общественного транспорта с вас возьмут не менее 100 гривен", – заключают авторы материала.

Кстати, в сети выяснили, кому принадлежит голос диктора.

Уже некоторое время в метрополитене Киева названия станций и правила поведения озвучивает новый, но знакомый голос. Свое расследование на предмет того, кому бы он мог принадлежать провел Дмитрий Дехтяренко и своими догадками поделился в одном из пабликов на Facebook.

В своем посте Дмитрий рассказал, что на поиски обладателя знакомого голоса потратил два дня. Он успешно справился с задачей.

В публикации Дехтяренко отметил то, что этим голосом были записаны несколько фраз, которые регулярно транслируют жителям Киева и гостям города, пользующимся метро.

История подорожания проезда в общественном транспорте