Проезд в киевском метрополитене останется одним из самых дешевых в мире, – СМИ

Несмотря на подорожание, проезд в столичном метро будет один из самых дешевых в мире
Даже после 14 июля, когда проезд в киевском метрополитене будет стоить от 6 гривен 30 копеек, цена поездки в столичной подземке останется одной из самых низких в мире. Об этом свидетельствуют данные, представленные "УНИАН".
Информагентство приводит соответствующую инфографику, где для удобства сравнения все цены переведены в гривну.
Инфографика (unian.net)
В частности, журналисты проводят параллели между новой ценой проезда в Киеве и самыми низкими расценками на проезд в Европе.
"Ближе всего к киевской цене оказалась столица Литвы Вильнюс, где проезд стоит 24 гривны. В то же время проезд в метро Варшавы – столицы нашего ближайшего соседа Польши – обойдется уже в 28 гривен", – говорится в материале.
При этом авторы утверждают, что во многих странах Европы стоимость проезда будет на порядок отличаться от киевской в большую сторону.
"Если же говорить о странах Западной Европы, то здесь расценки на проезд, в сравнении с новой ценой проезда в Киеве, отличаются уже на порядок. Например, в Амстердаме за одну поездку придется выложить 71 гривну", – сообщает "УНИАН".
По информации журналистов, наиболее дорогим проезд в общественном транспорте является в Скандинавских странах.
"Лидируют же в рейтинге цен на проезд страны Скандинавии и Великобритания. В столицах этих государств за услуги общественного транспорта с вас возьмут не менее 100 гривен", – заключают авторы материала.
Кстати, в сети выяснили, кому принадлежит голос диктора.
Уже некоторое время в метрополитене Киева названия станций и правила поведения озвучивает новый, но знакомый голос. Свое расследование на предмет того, кому бы он мог принадлежать провел Дмитрий Дехтяренко и своими догадками поделился в одном из пабликов на Facebook.
В своем посте Дмитрий рассказал, что на поиски обладателя знакомого голоса потратил два дня. Он успешно справился с задачей.
В публикации Дехтяренко отметил то, что этим голосом были записаны несколько фраз, которые регулярно транслируют жителям Киева и гостям города, пользующимся метро.
История подорожания проезда в общественном транспорте