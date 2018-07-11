Проїзд в київському метрополітені залишиться одним з найдешевших у світі, - ЗМІ

Фото: kyivcity.gov.ua

Незважаючи на подорожчання, проїзд в столичному метро буде один з найдешевших у світі

Навіть після 14 липня, коли проїзд в київському метрополітені буде коштувати від 6 гривень 30 копійок, ціна поїздки в столичній підземці залишиться однією з найнижчих в світі. Про це свідчать дані, представлені "УНІАН".

Інформагентство призводить відповідну інфографіку, де для зручності порівняння всі ціни переведені в гривню.

Інфографіка (unian.net)

Зокрема, журналісти проводять паралелі між новою ціною проїзду в Києві і найнижчими розцінками на проїзд в Європі.

"Найближче до київської ціною виявилася столиця Литви Вільнюс, де проїзд коштує 24 гривні. У той же час проїзд в метро Варшави - столиці нашого найближчого сусіда Польщі - обійдеться вже в 28 гривень", - йдеться в матеріалі.

При цьому автори стверджують, що в багатьох країнах Європи вартість проїзду буде на порядок відрізнятися від київської в більшу сторону.

"Якщо ж говорити про країни Західної Європи, то тут розцінки на проїзд, в порівнянні з новою ціною проїзду в Києві, відрізняються вже на порядок. Наприклад, в Амстердамі за одну поїздку доведеться викласти 71 гривню", - повідомляє "УНІАН".

За інформацією журналістів, найбільш дорогим проїзд в громадському транспорті є в Скандинавських країнах.

"Лідирують же в рейтингу цін на проїзд країни Скандинавії та Великобританія. У столицях цих держав за послуги громадського транспорту з вас візьмуть не менше 100 гривень", - роблять висновок автори матеріалу.

До речі, в мережі з'ясували, кому належить голос диктора.

Уже деякий час в метрополітені Києва назви станцій і правила поведінки озвучує новий, але знайомий голос. Своє розслідування на предмет того, кому б він міг належати провів Дмитро Дехтяренко і своїми здогадками поділився в одному з пабліків на Facebook.

У своєму пості Дмитро розповів, що на пошуки власника знайомого голосу витратив два дні. Він успішно впорався із завданням.

У публікації Дехтяренко наголосив на тому, що цим голосом були записані кілька фраз, які регулярно транслюють жителям Києва та гостям міста, які користуються метро.

Історія подорожчання проїзду в громадському транспорті