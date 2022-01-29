Ці три простих правила допоможуть швидко позбутися целюліту
Важливо розуміти, що целюліт - проблема не косметична. В основі цього явища лежить порушення обмінних процесів в підшкірно-жировій клітковині. Якщо целюлітом не займатися - можуть з'являтися судинні зірочки, точкові синці, з'являється тяжкість в ногах, судомні скорочення м'язів, натискання може викликати хворобливі відчуття, іноді пропадає чутливість.
Нутриціолог і експерт зі схуднення Катя Медушкіна перерахувала в Instagram три простих кроки, які допоможуть вам впоратися з проблемою, а також порадила ефективні доглядові процедури.
3 важливих дії, які допоможуть позбутися целюліту:
1. Слідкуйте за харчуванням.
Щоб прибрати целюліт, обов'язково потрібно створити дефіцит калорій. Стежити за правильним балансом БЖУ, вітамінів і мінералів. Тоді жир і целюліт будуть йти, а м'язи будуть зберігатися.
⠀
2. Тренуйтеся
Важливо не просто спалювати калорії, а посилити роботу м'язів і поліпшити кровотік в тканинах. Тому потрібно поєднувати силові і кардіотренування в одній програмі.
⠀
3. Робіть доглядові процедури
У поєднанні з першими двома пунктами вони дадуть максимальний результат. Але пам'ятайте, що масажі, обгортання, маски і креми не приберуть "апельсинову кірку" самі по собі. Все працює тільки комплексно!
Доглядові процедури від целюліту:
1. Кавовий скраб
⠀
Нам знадобляться:
⠀
- 100 г чорної меленої кави (обов'язково натуральної, не розчинної)
- приблизно 75 мл окропу
- 3 ч. ложки кориці
- 10 крапель ефірного масла лаванди (якщо не знайшли, підійде масло апельсина або лимона)
- 2 ст. ложки оливкової олії
⠀
Висипаємо в мисочку або піалу каву і корицю і заливаємо окропом. Нам потрібно, щоб суміш була по густоті приблизно як тісто на оладки. Потім вливаємо оливкову і ефірну олії, перемішуємо до однорідності.
⠀
Наносимо круговими рухами на проблемні зони. Кожну зону легко масажуємо 3-5 хвилин.
⠀
2. Секретна маска
⠀
Нам знадобляться:
⠀
- натуральний яблучний оцет (не столовий)
- натуральний мед
- пшеничне борошно
- харчова плівка
⠀
Змішуємо мед і оцет в рівній пропорції. Додаємо борошно, щоб склад загус до консистенції рідкого тіста. Грудочки можна розім'яти виделкою або збити віночком. Сильно густий склад не потрібен, інакше буде важко наносити на шкіру.
⠀
Маску наносимо на проблемні ділянки: стегна, сідниці, живіт. А потім обертаємо всі зони з маскою харчовою плівкою і тепло одягаємося.
⠀
Тримаємо 1-2 години. Після того як змиєте маску, нанесіть на шкіру будь-який живильний або антицелюлітний крем.
⠀
Маску рекомендую робити курсом 10-12 процедур 2-3 рази на тиждень.
⠀
Експерт навчила боротися з целюлітом в домашніх умовах (фото: instagram.com/katya_medushkina)
Протипоказання для процедур:
⠀
- серцево-судинні захворювання
- захворювання нирок
- варикозне розширення вен
- вагітність
⠀
І обов'язково зробіть тест на алергію. Для цього невелику кількість складу потрібно нанести на зап'ястя на 10-15 хвилин.
Нагадаємо, раніше ми публікували просту, але дуже ефективну схему догляду за проблемною шкірою, яка складається з всього 3 кроків.