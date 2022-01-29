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Ці три простих правила допоможуть швидко позбутися целюліту

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Субота 29 січня 2022 15:47
Ці три простих правила допоможуть швидко позбутися целюліту Як позбутися целюліту (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Важливо розуміти, що целюліт - проблема не косметична. В основі цього явища лежить порушення обмінних процесів в підшкірно-жировій клітковині. Якщо целюлітом не займатися - можуть з'являтися судинні зірочки, точкові синці, з'являється тяжкість в ногах, судомні скорочення м'язів, натискання може викликати хворобливі відчуття, іноді пропадає чутливість.

Нутриціолог і експерт зі схуднення Катя Медушкіна перерахувала в Instagram три простих кроки, які допоможуть вам впоратися з проблемою, а також порадила ефективні доглядові процедури.

3 важливих дії, які допоможуть позбутися целюліту:

1. Слідкуйте за харчуванням.

Щоб прибрати целюліт, обов'язково потрібно створити дефіцит калорій. Стежити за правильним балансом БЖУ, вітамінів і мінералів. Тоді жир і целюліт будуть йти, а м'язи будуть зберігатися.

2. Тренуйтеся

Важливо не просто спалювати калорії, а посилити роботу м'язів і поліпшити кровотік в тканинах. Тому потрібно поєднувати силові і кардіотренування в одній програмі.

3. Робіть доглядові процедури

У поєднанні з першими двома пунктами вони дадуть максимальний результат. Але пам'ятайте, що масажі, обгортання, маски і креми не приберуть "апельсинову кірку" самі по собі. Все працює тільки комплексно!

Ці три простих правила допоможуть швидко позбутися целюліту

Доглядові процедури від целюліту:

1. Кавовий скраб

Нам знадобляться:

  • 100 г чорної меленої кави (обов'язково натуральної, не розчинної)
  • приблизно 75 мл окропу
  • 3 ч. ложки кориці
  • 10 крапель ефірного масла лаванди (якщо не знайшли, підійде масло апельсина або лимона)
  • 2 ст. ложки оливкової олії


Висипаємо в мисочку або піалу каву і корицю і заливаємо окропом. Нам потрібно, щоб суміш була по густоті приблизно як тісто на оладки. Потім вливаємо оливкову і ефірну олії, перемішуємо до однорідності.

Наносимо круговими рухами на проблемні зони. Кожну зону легко масажуємо 3-5 хвилин.

2. Секретна маска

Нам знадобляться:

  • натуральний яблучний оцет (не столовий)
  • натуральний мед
  • пшеничне борошно
  • харчова плівка


Змішуємо мед і оцет в рівній пропорції. Додаємо борошно, щоб склад загус до консистенції рідкого тіста. Грудочки можна розім'яти виделкою або збити віночком. Сильно густий склад не потрібен, інакше буде важко наносити на шкіру.

Маску наносимо на проблемні ділянки: стегна, сідниці, живіт. А потім обертаємо всі зони з маскою харчовою плівкою і тепло одягаємося.

Тримаємо 1-2 години. Після того як змиєте маску, нанесіть на шкіру будь-який живильний або антицелюлітний крем.

Маску рекомендую робити курсом 10-12 процедур 2-3 рази на тиждень.

Ці три простих правила допоможуть швидко позбутися целюліту

Експерт навчила боротися з целюлітом в домашніх умовах (фото: instagram.com/katya_medushkina)

Протипоказання для процедур:

  • серцево-судинні захворювання
  • захворювання нирок
  • варикозне розширення вен
  • вагітність


І обов'язково зробіть тест на алергію. Для цього невелику кількість складу потрібно нанести на зап'ястя на 10-15 хвилин.

Нагадаємо, раніше ми публікували просту, але дуже ефективну схему догляду за проблемною шкірою, яка складається з всього 3 кроків.

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Поради нутриціолога Догляд за шкірою
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