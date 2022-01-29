Ці три простих правила допоможуть швидко позбутися целюліту

Важливо розуміти, що целюліт - проблема не косметична. В основі цього явища лежить порушення обмінних процесів в підшкірно-жировій клітковині. Якщо целюлітом не займатися - можуть з'являтися судинні зірочки, точкові синці, з'являється тяжкість в ногах, судомні скорочення м'язів, натискання може викликати хворобливі відчуття, іноді пропадає чутливість.

Нутриціолог і експерт зі схуднення Катя Медушкіна перерахувала в Instagram три простих кроки, які допоможуть вам впоратися з проблемою, а також порадила ефективні доглядові процедури.

3 важливих дії, які допоможуть позбутися целюліту:

1. Слідкуйте за харчуванням.

Щоб прибрати целюліт, обов'язково потрібно створити дефіцит калорій. Стежити за правильним балансом БЖУ, вітамінів і мінералів. Тоді жир і целюліт будуть йти, а м'язи будуть зберігатися.

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2. Тренуйтеся

Важливо не просто спалювати калорії, а посилити роботу м'язів і поліпшити кровотік в тканинах. Тому потрібно поєднувати силові і кардіотренування в одній програмі.

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3. Робіть доглядові процедури

У поєднанні з першими двома пунктами вони дадуть максимальний результат. Але пам'ятайте, що масажі, обгортання, маски і креми не приберуть "апельсинову кірку" самі по собі. Все працює тільки комплексно!

Доглядові процедури від целюліту:

1. Кавовий скраб

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Нам знадобляться:

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100 г чорної меленої кави (обов'язково натуральної, не розчинної)

приблизно 75 мл окропу

3 ч. ложки кориці

10 крапель ефірного масла лаванди (якщо не знайшли, підійде масло апельсина або лимона)

2 ст. ложки оливкової олії

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Висипаємо в мисочку або піалу каву і корицю і заливаємо окропом. Нам потрібно, щоб суміш була по густоті приблизно як тісто на оладки. Потім вливаємо оливкову і ефірну олії, перемішуємо до однорідності.

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Наносимо круговими рухами на проблемні зони. Кожну зону легко масажуємо 3-5 хвилин.

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2. Секретна маска

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Нам знадобляться:

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натуральний яблучний оцет (не столовий)

натуральний мед

пшеничне борошно

харчова плівка

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Змішуємо мед і оцет в рівній пропорції. Додаємо борошно, щоб склад загус до консистенції рідкого тіста. Грудочки можна розім'яти виделкою або збити віночком. Сильно густий склад не потрібен, інакше буде важко наносити на шкіру.

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Маску наносимо на проблемні ділянки: стегна, сідниці, живіт. А потім обертаємо всі зони з маскою харчовою плівкою і тепло одягаємося.

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Тримаємо 1-2 години. Після того як змиєте маску, нанесіть на шкіру будь-який живильний або антицелюлітний крем.

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Маску рекомендую робити курсом 10-12 процедур 2-3 рази на тиждень.



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Експерт навчила боротися з целюлітом в домашніх умовах (фото: instagram.com/katya_medushkina)

Протипоказання для процедур:

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серцево-судинні захворювання

захворювання нирок

варикозне розширення вен

вагітність

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І обов'язково зробіть тест на алергію. Для цього невелику кількість складу потрібно нанести на зап'ястя на 10-15 хвилин.