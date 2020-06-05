Троїцька батьківська субота 2020: що суворо заборонено робити в цей день

Троїцька батьківська субота 2020 (колаж: РБК-Україна)

На Троїцьку батьківську суботу ПЦУ перенесла поминальні дні

Троїцька батьківська субота в 2020 році випадає на 6 червня, за день до Дня Святої Трійці, 7 червня. Цей день буде в цьому році особливим, бо через карантин на суботу перенесені поминальні дні, зокрема в Києві. У ПЦУ також перенесли поминальні служби в храмах і на кладовищах з Радониці, 28 квітня, на цей день.

Що суворо заборонено робити в цей день, традиції і звичаї - в матеріалі Styler.

Що значить Троїцька субота

В цей день в храмах моляться про всіх людей, що коли-небудь жили на світі, саме тому батьківська субота, 6 червня, ще називається вселенською.

У цей день заведено передавати священнику записки з іменами померлих близьких вам людей. Також віруючі можуть поставити свічу на спеціальний квадратний підсвічник, який називають канун. Поруч з ним - столик, куди слід покласти щось з продуктів (хліб, цукерки, крупи, червоне вино). Їх благословлять і роздадуть бідним.

Прийнято в цей день також роздавати милостиню нужденним і просити у них помолитися за близьких померлих людей.

Помолитися за близьких, які покинули нас, можна і вдома. Найголовніше - молитва має йти від чистого серця.

"Упокій, Господи, душу спочилого раба/раби Твого/Твоєї (називається ім'я)". Якщо ж поминаються кілька осіб, то потрібно сказати "душі рабів Твоїх". Ось найпростіша молитва.

Традиції, обряди і повір'я цього дня

Раніше в народі вірили, що на Трійцю душі померлих тимчасово поверталися до своїх тіл. Звідси пішла традиція прикрашати могили свіжою зеленню і прибирати там напередодні проводів. Адже місце спочинку повинно сподобатися покійному і показати, що його люблять і пам'ятають про нього.

Крім того, вважалося, що в суботу напередодні Трійці русалки виходили з річки і гойдалися на гілках дерев. Щоб від них захиститися на берегах палили багаття.

А якщо у цей день йшов дощ, люди вірили, що буде великий врожай грибів і ягід, а літо буде спекотне.

Що суворо заборонено робити в Троїцьку поминальну суботу

Вважалося, що не можна поминати самогубців.

Не можна поминати покійних злими словами.

Їжу на могилах теж небажано залишати.

Також не можна пити алкоголь поруч з могилами.

Зазначимо, що традиційно поминальні дні в Україні масово проводяться через тиждень після Великодня. Але в цьому році в Православній церкві України заявили, що Радоницю з вівторка, 28 квітня, перенесли на 6 червня.

А 31 жовтня 2020 буде ще одна - Димитрівська батьківська субота.

У Києві також Проводи призначили на цей день. З 6 по 8 червня в столиці запускають додаткові маршрути міського транспорту. Вони допоможуть киянам дістатися до Південного, Північного та Лісового кладовищ.

Раніше ми писали, як після відновлення повноцінної роботи храмів в Україні будуть проводити богослужіння.

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Автор: Styler