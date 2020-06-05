Троицкая родительская суббота 2020: что строго запрещено делать в этот день

Троицкая родительская суббота 2020 (коллаж: РБК-Украина)

На Троицкую родительскую субботу ПЦУ перенесла поминальные дни

Троицкая родительская суббота в 2020 году выпадает на 6 июня, за день до Дня Святой Троицы, 7 июня. Этот день будет в этом году особенным, так как из-за карантина на субботу перенесены поминальные дни, в частности в Киеве. В ПЦУ также перенесли поминальные службы в храмах и на кладбищах с Радоницы, 28 апреля, на этот день.

Что строго запрещено делать в этот день, традиции и обычаи - в материале Styler.

Что значит Троицкая суббота

В этот день в храмах молятся про всех когда-либо живших людей, именно поэтому родительская суббота, 6 июня, еще называется вселенской.

В этот день принято передавать священнику записки с именами умерших близких вам людей. Также верующие могут поставить свечу на специальный квадратный подсвечник, который называют канун. Рядом с ним - столик, куда следует положить что-то из продуктов (хлеб, конфеты, крупы, красное вино). Их благословят и раздадут нуждающимся.

Принято в этот день также раздавать милостыню нуждающимся и просить у них помолиться за близких усопших людей.

Помолиться за близких, которые покинули нас, можно и дома. Самое главное - молитва должна идти от чистого сердца.

"Упокой, Господи, душу усопшего раба/рабы Твоего/Твоея (называется имя)". Если же поминаются несколько человек, то нужно сказать "души рабов Твоих". Вот самая простая молитва.

Традиции, обряды и поверья этого дня

Ранее в народе веровали, что на Троицу души умерших временно возвращались к своим телам. Отсюда произошла традиция украшать могилы свежей зеленью и убирать там накануне проводов. Ведь место упокоения должно понравиться усопшему и показать, что его любят и помнят о нем.

Кроме того, считалось, что в субботу накануне Троицы русалки выходили из реки и качались на ветвях деревьев. Чтобы от них защититься на берегах жгли костры.

А если в этот день шел дождь, люди верили, что будет большой урожай грибов и ягод, а лето будет жаркое.

Что строго запрещено делать в Троицкую поминальную субботу

Считалось, что нельзя поминать самоубийц.

Усопших нельзя поминать злыми словами.

Еду на могилах тоже нежелательно оставлять.

Также нельзя пить алкоголь рядом с могилами.

Отметим, что традиционно поминальные дни в Украине массово проводятся через неделю после Пасхи. Но в этом году в Православной церкви Украины заявили, что Радоницу со вторника, 28 апреля, перенесли на 6 июня.

А 31 октября 2020 будет еще одна - Димитриевская родительская суббота.

В Киеве также Проводы назначили на этот день. С 6 по 8 июня в столице запускают дополнительные маршруты городского транспорта. Они помогут киевлянам добраться до Южного, Северного и Лесного кладбищ.

Ранее мы писали, как после возобновления полноценной работы храмов в Украине будут проводить богослужения.

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Автор: Styler