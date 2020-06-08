Потрійне вбивство в Фастові: страшної трагедії можна було уникнути

Потрійне вбивство у Фастові (Колаж РБК-Україна)

Рідні стверджують, що хлопця не захотіли брати на лікування в психіатричну клініку через гроші

У Фастові сталося жахливе потрійне вбивство. 28-річний місцевий житель напав з ножем на свою 31-річну сестру, двох квартирантів і рідну матір. Три людини загинули, а літня жінка знаходиться у реанімації у важкому стані.

Як повідомили на сайті поліції, підозрюваного затримали на місці злочину і взяли під варту. Йому оголосили підозру у скоєнні умисного вбивства. Санкції ч. 2 ст. 115 передбачають суворе покарання, аж до довічного ув'язнення.

У Telegram-каналі PavlovskyNews розповіли, що трагедії у Фастові 7 червня можна було б уникнути, якби рідні 28-річного хлопця вчасно подбали про належне лікування.

Повідомляється, що мати підозрюваного, якій дивом вдалося вижити, стверджує, що її сина не взяли на лікування в Глеваху, оскільки нічим було заплатити.

"Наш журналіст зв'язався з гендиректором Київського обласного психіатрично-наркологічного медоб'єднання Геннадієм Зильберблатом, і він стверджує, що НСЗУ оплачує лікування абсолютно всім пацієнтам. Зільберблат вважає, що рідні чоловіка з Фастова просто не приїхали за направленням з лікарні й це коштувало життя трьом людям", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Геннадій Зільберблат пояснив, що якщо хворий не хоче лікуватися, то примусово його можуть забрати тільки після рішення суду, згідно з яким він повинен пройти медичне обстеження і на це зазвичай потрібно 1-2 дні.

Адвокати вважають, що підозрюваного можуть визнати психічно неврівноваженим і в такому разі він замість довічного ув'язнення буде направлений на лікування. Його можуть відпустити на свободу вже через кілька років, після декількох курсів психотерапії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Фастові чоловік накинувся з ножем на трьох осіб.

А також розповідали про те, що з'явилися нові дані про власницю нелегального дитсадка в Запоріжжі, яка підозрюється у вбивстві дитини.

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Автор: Анна Шиканова