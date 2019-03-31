У центр Києва стягують титушок: що відбувається

Вибори президента України проходять повним ходом. Сьогодні, 31 березня, в Печерському районі Києва біля будівлі Центральної виборчої комісії зібралося багато молодих людей спортивної статури. Відповідні фотографії опублікувала журналістка Тетяна Ніколаєнко на своїй сторінці в Facebook.

За словами одного з учасників суспільно організації "Poton", хлопці зібралися біля ЦВК не просто так, а вони спостерігають за порядком.

"Ми боремося з наркотиками, з нелегальним алкоголем, з корупцією. Сьогодні ми тут наводимо громадський порядок", - розповів молодий чоловік.

Відео: YouTube/NGO Centre UA

За словами хлопця, вони будуть перебувати під ЦВК до останньої секунди президентських виборів, поки не оголосять результати. Крім того, тут знаходяться ще кілька місцевих організацій.

"Гарно сидять хлопці під ЦВК", - прокоментувала Ніколаєнко.

Фото: facebook.com/t.nikolayenko

Користувачі мережі також відреагували на дані фотографії.

"Це тут буде типу Майдан?";

"У хлопців "Марафон".

"Чекають результати екзитполу".

Мережа також прокоментувала екран, на якому йшла трансляція телеканалу "Прямий", який стоїть перед хлопцями.

Фото: facebook.com/t.nikolayenko

"А Прямий з метою "ідеологічного заряду"?";

"З каналом "Прямий" зовсім непалевно".

Нагадаємо, що українські зірки показали фото з голосування за президента України.

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