Церковный праздник 26 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой праздник 26 сентября в церковном календаре

Иоанн, сын рыбака Зеведея, стал одним из первых учеников Иисуса Христа. Он был братом апостола Иакова и принадлежал к ближайшему кругу учеников вместе с Петром и Иаковом.

Иоанн стал свидетелем многих важных моментов в жизни Иисуса, в частности Преображения Господня и событий в Гефсиманском саду. Он остался верен Христу даже во время казни, и получил особую миссию - заботиться о Марии, матери Иисуса.

Его Евангелие отличается от других своей глубиной и содержит уникальные учения Иисуса. Иоанн также написал Апокалипсис, где описывает свои видения о конце света и втором пришествии Христа. После Воскресения Иисуса он активно проповедовал в Иерусалиме и Азии, помогая создать христианские общины.

По преданию, Иоанн жил до глубочайшей старости в Эфесе, продолжая учить и вести людей к вере. Его символ - орел, отражающий высоту его богословских взглядов. Иоанн умер естественной смертью в старости.

Иоанн на фреске Собора Святого Петра, Ватикан (изображение: Википедия)

Что нельзя делать

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, желательно не делать следующее:

Ссориться, злословить

Заниматься тяжелым физическим трудом

Думать о негативных вещах

Отказывать нуждающимся в помощи.

Также не рекомендуется носить старую обувь, ведь это может привести к "черной" полосе в жизни. Также важно не останавливаться на перекрестке, считается, что в этот день здесь можно встретить нечистую силу.

Народные приметы и традиции 26 сентября

Идет дождь со снегом - в январе будет оттепель

Облачно на вечер - надвигается ненастье

Дует сильный ветер - скоро будет дождь.

Этот день наши предки считали "днем памяти". Они придерживались традиции воздерживаться от алкоголя, чтобы почтить память ушедших из жизни. Люди посещали храмы, где молились Ивану Богослову, прося его о здоровье и счастье для своих семей.

У кого день ангела 26 сентября

Завтра именины празднуют: Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Александр.

По гороскопу люди, родившиеся 26 сентября - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 21 сентября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: