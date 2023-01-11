Этот дизайн маникюра станет трендом всего 2023 года: модницам на заметку! (фото)
Классика никогда не выходит из моды. Она все так же удерживает лидерские позиции в мире трендов, будучи несколько видоизмененной. Речь идет о классическом французском маникюре, который так обожают в индустрии красоты.
Какой дизайн маникюра занимает первое место в списке трендов на маникюр в 2023 году - смотрите ниже в материале Styler.
Обновленная классика
Уверены, что каждая девушка хоть раз в жизни делала французский маникюр. Он лаконичен и сдержан, однако одновременно элегантен и придает нежности целому образу. Наверное, поэтому его так любят мастера и модницы по всему миру.
Именно французский маникюр является главным трендом на 2023 год, однако делать его следует полупрозрачным с разнообразными дизайнами.
Идеи дизайнов
Как базу все еще лучше брать нежные, спокойные оттенки, а на них вы можете смело давать волю собственной фантазии. Одним из вариантов дизайна являются те же линии-улыбки на конце ногтя, однако их можно сделать двойными или даже цветными.
Дизайн маникюра 2023 года (фото: instagram.com/__nailroom___)
Другим интересным дизайном станет так называемый "скрытый френч". То есть такой, где узор нанесен на край ногтя и достаточно абстрактным. Сами элементы можно производить в любом стиле и цвете.
Дизайн маникюра 2023 года (фото: instagram.com/nailsbyalsn)
Если вам не хочется наносить просто "улыбку" на ноготь, нарисуйте ее блестящей! Да, вместо ровной белой лени можно сделать несколько мазков блестками, и ваш маникюр заигрывает совсем другими красками.
Дизайн маникюра 2023 года (фото: instagram.com/nailsbyalsn)
Дизайн маникюра 2023 года (фото: instagram.com/amberjhnails)
Последним трендом во френче этого года является "улыбка" в цвет. Фишка в том, чтобы выделить край вашего ногтя цветом, который на оттенок темнее или светлее основания. Таким образом вы вроде и френч сделали, а вроде и однотонное покрытие.
Дизайн маникюра 2023 года (фото: instagram.com/disseynails)
Раньше мы рассказывали, какой цвет маникюра заметно омолодит ваши руки.
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