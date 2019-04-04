Цикл Білого Місяця все виправить: астролог розповів, коли закінчиться війна на Донбасі

Астролог зробив прогноз про війну на Донбасі (Колаж РБК-Україна)

Астролог повідомив про дії, які посприяють закінченню війни на сході України

Відомий астролог Влад Росс зробив свій прогноз про те, коли закінчаться військові дії на сході України. Про це він розповів у своєму коментарі для видання "Главред".

Влад Росс вважає, що війну на Донбасі можна буде закінчити тільки за допомогою миротворчого контингенту, який буде введений на окуповані території східних областей в найближчі два роки. Він зазначив, що війна до 2021 року має закінчиться.

"З великою ймовірністю сьогодні можна прогнозувати, що на Донбасі в найближчі роки таки з'явиться миротворчий контингент. Швидше за все, це відбудеться в середині або в другій половині 2020 року", - розповів астролог.

Астролог розповів, коли закінчиться війна на Донбасі (pixabay.com)

Крім того, він повідомив, що 2020 рік стане знаковим для України, так як в цей період почнеться цикл Білого Місяця.

"У 2021 році навряд чи в Україні ще триватиме війна. Саме в цей час буде цикл Білого Місяця. Білий Місяць – це дуже гарна планета в астрології. Вона – ознака того, що нарешті має засяяти розум, це добра звістка від Бога", - розповів астролог і додав, що військові дії припиняться саме завдяки миротворцям.

"Так що в 2021 році, за моїми оцінками, в Україні вже точно не буде війни, стрільби, жертв. А це станеться саме завдяки появі на Донбасі миротворчого контингенту у блакитних касках", - резюмував Влад Росс.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що знаменита ясновидиця зробила важливе попередження для українців про вибори президента.

А також розповідали про те, що астрологи назвали найбільш несприятливі дні у квітні.