Колір волосся впливає на тривалість життя: вчені шокували заявою

Вчені розповіли про колір волосся (фото: pixabay.com)

Вчені з'ясували, як колір волосся може вплинути на тривалість життя

Австралійські вчені з'ясували, що колір волосся впливає на тривалість життя людини. Спочатку фахівці провели дослідження на собаках і з'ясували, що тварини з вовною шоколадного кольору жили менше своїх родичів зі світлим забарвленням.

Як повідомляє Live24, щось схоже спостерігається і серед людей. Фахівці провели анкетування серед 200 тисяч осіб і проаналізували їх геноми. Виявилося, що чим світліше у людини волосся, тим вона більше проживе.

Статеве дозрівання у таких людей настає пізніше. Також у блондинів і світлих шатенів знижується ризик розвитку інфаркту, діабету другого типу та інсульту. Вся річ у тому, що гени, які корелюють з часом пубертату, знаходяться поруч з тими генними варіантами, які відповідають за формування кольори волосся і шкіри.

Ці процеси пов'язані через залозу на нижній поверхні головного мозку під назвою гіпофіз. Одночасно їй вдається виробляти гормони, які відповідають на розвиток статевих залоз і пігментацію.

До речі, блондини менше схильні до таких хвороб, як інфаркт, діабет і інсульт.

Як ми раніше писали, вчені назвали найбільш корисний вид спорту.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Людмила Жукова