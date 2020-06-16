ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Колір волосся впливає на тривалість життя: вчені шокували заявою

STYLERЖиття    16.06.2020 - 06:48
Колір волосся впливає на тривалість життя: вчені шокували заявою
Вчені розповіли про колір волосся (фото: pixabay.com)

Вчені з'ясували, як колір волосся може вплинути на тривалість життя

Австралійські вчені з'ясували, що колір волосся впливає на тривалість життя людини. Спочатку фахівці провели дослідження на собаках і з'ясували, що тварини з вовною шоколадного кольору жили менше своїх родичів зі світлим забарвленням.

Як повідомляє Live24, щось схоже спостерігається і серед людей. Фахівці провели анкетування серед 200 тисяч осіб і проаналізували їх геноми. Виявилося, що чим світліше у людини волосся, тим вона більше проживе.

Статеве дозрівання у таких людей настає пізніше. Також у блондинів і світлих шатенів знижується ризик розвитку інфаркту, діабету другого типу та інсульту. Вся річ у тому, що гени, які корелюють з часом пубертату, знаходяться поруч з тими генними варіантами, які відповідають за формування кольори волосся і шкіри.

Ці процеси пов'язані через залозу на нижній поверхні головного мозку під назвою гіпофіз. Одночасно їй вдається виробляти гормони, які відповідають на розвиток статевих залоз і пігментацію.

До речі, блондини менше схильні до таких хвороб, як інфаркт, діабет і інсульт.

Як ми раніше писали, вчені назвали найбільш корисний вид спорту.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України ученые
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся