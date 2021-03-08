Ці квіти категорично не можна дарувати на 8 березня: можуть накликати біду

8 березня 2021 року українці святкують вже сьогодні. Звичайно ж чоловіки захочуть порадувати своїх дружин, дівчат, дочок, матерів, сестер і колег подарунками та квітами. Але деякі квіти можуть не тільки вразити чи розчарувати, але і накликати біду на одержувача букета.
Які ж квіти і букети не можна дарувати на 8 березня? Відповідь на це запитання читайте в нашому матеріалі.
Більшість людей асоціюють червоні гвоздики з квітами, покладеними у підніжжя пам'ятника. А гострі пелюстки гвоздик вважаються ознакою агресії. Окрім того червона гвоздика історично має зловісний сенс - з нею асоціювалася кров, квітка могла накликати нещастя.
Краще жодного букета, ніж "втомлений". А жінкам у віці такі квіти не можна дарувати категорично - вони можуть неправильно зрозуміти ваш "натяк" на в'янення.
Такі букети, хоча і дуже красиві і практично вічні, краще підійдуть для похорону. Те ж стосується і засохлих квітів - якщо звісно ваша дівчина не збирає гербарії.
Цей букет не можна дарувати молодій дівчині, якщо тільки ви не хочете показати цим жестом, що ви відчуваєте до неї сильну пристрасть. Червоні квіти - це зізнання в коханні.
Дуже ароматні квіти можуть викликати головні болі. Крім того, слід подумати про наявність алергії у жінки.
Звичайно, якщо ваша жінка - цінитель сукулентів, такий презент їй може сподобатися. Але в більшості випадків кактус є ознакою агресивного ставлення до одержувача подарунка
Букет квітів такого кольору символізує розлуку і розставання. Дівчина, отримавши жовті троянди або тюльпани, може вирішити, що ви їй зрадили або хочете з нею порвати.
Зауважимо, що при виборі букета варто, перш за все орієнтуватися на звички і побажання жінки. Адже подарувавши "правильний букет" ви дасте зрозуміти, що вмієте чути і бачити вашу жінку.
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