Ці квіти категорично не можна дарувати на 8 березня: можуть накликати біду

Червоні гвоздики

Більшість людей асоціюють червоні гвоздики з квітами, покладеними у підніжжя пам'ятника. А гострі пелюстки гвоздик вважаються ознакою агресії. Окрім того червона гвоздика історично має зловісний сенс - з нею асоціювалася кров, квітка могла накликати нещастя.

Букет, що ось-ось зав'яне

Краще жодного букета, ніж "втомлений". А жінкам у віці такі квіти не можна дарувати категорично - вони можуть неправильно зрозуміти ваш "натяк" на в'янення.

Штучні квіти

Такі букети, хоча і дуже красиві і практично вічні, краще підійдуть для похорону. Те ж стосується і засохлих квітів - якщо звісно ваша дівчина не збирає гербарії.

Яскраво-червоні квіти

Цей букет не можна дарувати молодій дівчині, якщо тільки ви не хочете показати цим жестом, що ви відчуваєте до неї сильну пристрасть. Червоні квіти - це зізнання в коханні.

Квіти, що сильно пахнуть

Дуже ароматні квіти можуть викликати головні болі. Крім того, слід подумати про наявність алергії у жінки.

Кактуси

Звичайно, якщо ваша жінка - цінитель сукулентів, такий презент їй може сподобатися. Але в більшості випадків кактус є ознакою агресивного ставлення до одержувача подарунка

Жовті квіти

Букет квітів такого кольору символізує розлуку і розставання. Дівчина, отримавши жовті троянди або тюльпани, може вирішити, що ви їй зрадили або хочете з нею порвати.

Зауважимо, що при виборі букета варто, перш за все орієнтуватися на звички і побажання жінки. Адже подарувавши "правильний букет" ви дасте зрозуміти, що вмієте чути і бачити вашу жінку.