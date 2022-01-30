ru ua
Нд, 30 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як прибрати біль в животі під час стресу: дієві поради психолога

Новость на русском →
Неділя 30 січня 2022 18:32
Як прибрати біль в животі під час стресу: дієві поради психолога Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Styler

Коли ми на нервах, в стресі, в хвилюваннях реагує весь організм. Тисячі процесів починають відбуватися інакше. СПК (синдром подразненого кишківника) – один з "класичних" симптомів тривожного розладу.

Психолог Олена Любченко на сторінці в Instagram розповіла, як стрес впливає на кишковий тракт і навчила справлятися з проявами тривожних станів.

У кишковому тракті мільйони нервових закінчень. Кишечник називають "другим мозком". І коли головний мозок реагує на стрес збудженням, депресією, тривогою, "кишковий мозок" – реагує СПК і пошкодженням кишкового бар'єру, а останнє робить організм проникним для інфекцій і запалень.

Як прибрати біль в животі під час стресу: дієві поради психолога
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Кишковий бар'єр - важливий блокпост імунної системи. Якщо він пошкоджений - ми починаємо хворіти. Більш того, якщо він хронічно трохи пошкоджений – так що ми не помічаємо запалення або болю, через проломи може проникати ендотоксин і провокувати тривожність, депресію, поганий настрій!

І так, все це може посилюватися під час стресу (дослідження про звичайні публічні виступи це підтверджують). Що вже говорити про серйозні і хронічні нервові розлади.

Тривога провокує стрес, а він - зниження "іммункі", що робить нас вразливими перед різними вірусами.

Як прибрати біль в животі під час стресу: дієві поради психолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що робити?

  • Заспокоюватися.
  • Дихати. Три глибоких повільних вдихи вже знімають стресову відповідь.
  • Зупиняти гру уяви, якщо ви схильні до тривоги.
  • Не дивитися залякуючі медіа. Ви підсилюєте інфострес, а ми всі і так живемо в стресовому котлі.
  • Лікувати живіт: лікар, аналізи, дієти.
  • Побільше природи і позитиву. Поменше "досягаторства" і СПК.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, що психологи озвучили 9 типів людей в оточенні, які роблять нас нещасними.

До речі, психолог розповів, як за пару хвилин впоратися з панікою і тривогою.

Читайте РБК-Україна в Google News
LITE
Неземна розкіш: 10 суконь з колекції Elie Saab Couture, від яких захоплює дух
Неземна розкіш: 10 суконь з колекції Elie Saab Couture, від яких захоплює дух