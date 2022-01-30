Як прибрати біль в животі під час стресу: дієві поради психолога

Коли ми на нервах, в стресі, в хвилюваннях реагує весь організм. Тисячі процесів починають відбуватися інакше. СПК (синдром подразненого кишківника) – один з "класичних" симптомів тривожного розладу.

У кишковому тракті мільйони нервових закінчень. Кишечник називають "другим мозком". І коли головний мозок реагує на стрес збудженням, депресією, тривогою, "кишковий мозок" – реагує СПК і пошкодженням кишкового бар'єру, а останнє робить організм проникним для інфекцій і запалень.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Кишковий бар'єр - важливий блокпост імунної системи. Якщо він пошкоджений - ми починаємо хворіти. Більш того, якщо він хронічно трохи пошкоджений – так що ми не помічаємо запалення або болю, через проломи може проникати ендотоксин і провокувати тривожність, депресію, поганий настрій!



І так, все це може посилюватися під час стресу (дослідження про звичайні публічні виступи це підтверджують). Що вже говорити про серйозні і хронічні нервові розлади.



Тривога провокує стрес, а він - зниження "іммункі", що робить нас вразливими перед різними вірусами.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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