Вчені знайшли простий спосіб знизити тиск без ліків

Боротися з гіпертонією без ліків можна низкою заходів – прогулянками на свіжому повітрі, дієтою, поліпшенням режиму сну. Серед популярних рад – знизити споживання солі. Вчені вирішили перевірити, наскільки ефективний цей спосіб зниження тиску, а також яка доза натрію буде оптимальною, щоб досягти ефективного результату без шкоди для здоров'я.

Про це йдеться в новому дослідженні, опублікованому в журналі Circulation .

Повідомляється, що зниження добового споживання солі може знизити кров'яний тиск у довгостроковій перспективі та принести користь всім, включаючи людей з нормальним кров'яним тиском.

Вчені проаналізували 85 досліджень, у яких спостерігали за учасниками протягом трьох років. В результаті вони виявили, що будь-яке зниження солі знижує як систолічний (верхній) артеріальний тиск на 5,6 міліметра ртутного стовпа, так і діастолічний (нижній) – на 2,3.

"Ми виявили, що це зниження натрію було корисно для людей, які споживають дуже мало солі, які мають нормальний кров'яний тиск, і в довгостроковій перспективі", – сказав доктор і старший автор аналізу Марко Вінчеті.

Нормальна доза солі для здоров'я

Середнє споживання солі людиною в день дорівнює 3400 мг. Більша її частина надходить з розфасованих і приготованих продуктів. При цьому рекомендована норма – не більше 2300 мг на добу, що дорівнює приблизно одній чайній ложці. При цьому Американська кардіологічна асоціація (АКА) встановила більш жорстку норму – до 1500 мг натрію на добу.

"Чим менше солі, тим краще", – зазначив учений Марко Вінчеті.

Підвищений тиск можна знизити зменшенням споживання солі (ілюстративне фото: freepik.com)

Чому сіль підвищує тиск?

Дослідники пояснюють, що занадто велика кількість солі провокує затримку води в крові. Зайвий об'єм рідини може призвести до навантаження на кровоносні судини, що призводить до більш старанної роботи серця. В результаті сіль стає каталізатором підвищеного ризику серцевого нападу та інсульту.

При цьому повна відсутність солі у раціоні також може обернутися захворюваннями серця і судин. Без солі збільшується рівень холестерину в крові.