Вчені розгадали таємницю величезних газових бульбашок, що "випливають" з нашої галактики

Вчені розгадали таємницю газових бульбашок в галактиці Чумацький Шлях (скрін відео)

Вчені ще на один крок наблизилися до розгадки процесів, які відбувалися в нашій галактиці мільйони років тому

Вченим вдалося розгадати незвичайний парадокс, який заважає дослідити нашу галактику - Чумацький Шлях. Річ у тому, що щільний газ блокує спостереження ядра галактики. Через це ми можемо часто спостерігати віддалені галактики краще, ніж власні.

Команда астрономів використовувала телескоп Wisconsin H-Alpha Mapper (WHAM), щоб частково вивчити ядро Чумацького Шляху, пише Science Alert.

Команда астрономів зосередила свої зусилля на двох особливостях Чумацького Шляху, званих бульбашками Фермі. Бульбашки Фермі - це масивні викиди високоенергетичного газу, що виходить з ядра галактики. Ці бульбашки величезні, простягаючись приблизно на 50000 світлових років від диска Чумацького Шляху, вони рухаються зі швидкістю мільйони миль в годину.

Астрономи вважають, що б не трапилося в ядрі Чумацького Шляху, щоб створити бульбашки Фермі, це сталося кілька мільйонів років тому. А деякі дослідники впевнені, що надмасивна чорна діра в центрі галактики, втягнула масивна хмара водню в свій диск, викликавши величезний прилив енергії.

Тепер у дослідників завдяки телескопу WHAM є дані про щільності, швидкості і температури газу в бульбашках Фермі, вони можуть перевірити ці дані на різних моделях.

"Завдяки майбутнім спостереженнями WHAM ми можемо відстежувати емісію, пов'язану з бульбашками Фермі у великих масштабах. Отже, можливо, одного разу ми нарешті дізнаємося, що відбулося декілька мільйонів років тому в центрі Чумацького Шляху, щоб сформувати ці гігантські бульбашки", - сказано в статті вчених.

Вчені розгадали таємницю газових бульбашок в галактиці Чумацький Шлях (відео: YouTube/NASA)

Раніше ми писали, що у Мексиці знайшли стародавню споруду майя довжиною 1,4 км. Відкриттю здивувалися навіть вчені.

До речі, нещодавно астрономи зловили потужний радіосигнал з космосу і назвали його джерело.

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Автор: Светлана Мащенко