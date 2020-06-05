Ученые разгадали тайну огромных газовых пузырей, "вытекающих" из нашей галактики

Ученые разгадали тайну газовых пузырей в галактике Млечный Путь (скрин видео)

Ученые еще на один шаг приблизились к разгадке процессов, которые происходили в нашей галактике миллионы лет назад

Ученым удалось разгадать необычный парадокс, который мешает исследовать нашу галактику - Млечный Путь. Дело в том, что плотный газ блокирует наблюдение ядра галактики. Из-за этого мы можем зачастую наблюдать отдаленные галактики лучше, чем собственные.

Команда астрономов использовала телескоп Wisconsin H-Alpha Mapper (WHAM), чтобы частично изучить ядро ​​Млечного Пути, пишет Science Alert.

Команда астрономов сосредоточила свои усилия на двух особенностях Млечного Пути, называемых пузырьками Ферми. Пузыри Ферми - это массивные выбросы высокоэнергетического газа, исходящего из ядра галактики. Эти пузырьки огромны, простираясь примерно на 50000 световых лет от диска Млечного Пути, они движутся со скоростью миллионы миль в час.

Астрономы считают, что бы ни случилось в ядре Млечного Пути, чтобы создать пузыри Ферми, это случилось несколько миллионов лет назад. А некоторые исследователи уверены, что сверхмассивная черная дыра в центре галактики, втянула массивное облако водорода в свой диск, вызвав огромный прилив энергии.

Теперь у исследователей благодаря телескопу WHAM есть данные о плотности, скорости и температуре газа в пузырьках Ферми, они могут проверить эти данные на разных моделях.

"Благодаря будущим наблюдениям WHAM мы можем отслеживать эмиссию, связанную с пузырьками Ферми в больших масштабах. Итак, возможно, однажды мы наконец узнаем, что произошло несколько миллионов лет назад в центре Млечного Пути, чтобы сформировать эти гигантские пузыри", - сказано в статье ученых.

Ученые разгадали тайну газовых пузырей в галактике Млечный Путь (видео: YouTube/NASA)

Ранее мы писали, что в Мексике нашли древнее сооружение майя длинной 1,4 км. Открытию удивились даже ученые.

К слову, недавно астрономы поймали мощный радиосигнал из космоса и назвали его источник.

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Автор: Светлана Мащенко