ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ученые разгадали тайну огромных газовых пузырей, "вытекающих" из нашей галактики

STYLERЖизнь    05.06.2020 - 22:45
Ученые разгадали тайну огромных газовых пузырей, "вытекающих" из нашей галактики
Ученые разгадали тайну газовых пузырей в галактике Млечный Путь (скрин видео)

Ученые еще на один шаг приблизились к разгадке процессов, которые происходили в нашей галактике миллионы лет назад

Ученым удалось разгадать необычный парадокс, который мешает исследовать нашу галактику - Млечный Путь. Дело в том, что плотный газ блокирует наблюдение ядра галактики. Из-за этого мы можем зачастую наблюдать отдаленные галактики лучше, чем собственные.

Команда астрономов использовала телескоп Wisconsin H-Alpha Mapper (WHAM), чтобы частично изучить ядро ​​Млечного Пути, пишет Science Alert.

Команда астрономов сосредоточила свои усилия на двух особенностях Млечного Пути, называемых пузырьками Ферми. Пузыри Ферми - это массивные выбросы высокоэнергетического газа, исходящего из ядра галактики. Эти пузырьки огромны, простираясь примерно на 50000 световых лет от диска Млечного Пути, они движутся со скоростью миллионы миль в час.

Астрономы считают, что бы ни случилось в ядре Млечного Пути, чтобы создать пузыри Ферми, это случилось несколько миллионов лет назад. А некоторые исследователи уверены, что сверхмассивная черная дыра в центре галактики, втянула массивное облако водорода в свой диск, вызвав огромный прилив энергии.

Теперь у исследователей благодаря телескопу WHAM есть данные о плотности, скорости и температуре газа в пузырьках Ферми, они могут проверить эти данные на разных моделях.

"Благодаря будущим наблюдениям WHAM мы можем отслеживать эмиссию, связанную с пузырьками Ферми в больших масштабах. Итак, возможно, однажды мы наконец узнаем, что произошло несколько миллионов лет назад в центре Млечного Пути, чтобы сформировать эти гигантские пузыри", - сказано в статье ученых.

Ученые разгадали тайну газовых пузырей в галактике Млечный Путь (видео: YouTube/NASA)

Ранее мы писали, что в Мексике нашли древнее сооружение майя длинной 1,4 км. Открытию удивились даже ученые.

К слову, недавно астрономы поймали мощный радиосигнал из космоса и назвали его источник.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины ученые
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь