Як доглядати за полуницею після збору врожаю, щоб отримати більше ягід

Для гарної родючості полуниці, потрібен цілорічний догляд за культурою. Після збору врожаю кущі полуниці вимагають особливого догляду для відновлення. При правильному проведенні профілактичних робіт полуниця збільшує плодоношення щонайменше на 15-30 відсотків.
Про догляд розповіли у Telegram-каналі "Дача. Сад та город".
Коли полуниця відплодоносила, це не означає, що про неї можна забути до наступного року.
Зокрема, слід починати з обрізування вусів та листя. На рослині залишають 2-3 свіжі, молоді листки, розташовані у центрі.
Також проводиться обробка від хвороб та шкідників з використанням інсектицидів і фунгіцидів. Обприскуванню підлягають не тільки самі рослини, а й ґрунт між ними. Це дозволить знизити ризик повторного зараження кущів.
Окрім того, не можна забувати про полив і мульчування. Полив здійснюють у ранковий час, витрачаючи не менше 10 л на 1 м. Розпушування проводять обережно, щоб не пошкодити рослини та їхнє коріння.
Як доглядати полуницю після збирання врожаю (freepik)
Чим підживити полуниці влітку:
Після підгодівлі рослини закривають мульчею, а для зимівлі кущі вкривають листям, хвоєю, картопляним бадиллям, соломою.
Для укриття вибирають суху погоду, інакше шар може злежатись і викликати утворення шкідників і хвороб всередині або призвести до гнилі коренів. Шар мульчі, що вкриває рослини від морозів, має мати не менше 7 сантиметрів.
Важливо пам'ятати, що чим ретельніше буде виконано роботи з догляду за полуницею після плодоношення, то більший урожай ягід можна зібрати наступного року.
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