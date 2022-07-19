Як доглядати за полуницею після збору врожаю, щоб отримати більше ягід

Що робити з полуницею після збору врожаю

Коли полуниця відплодоносила, це не означає, що про неї можна забути до наступного року.

Зокрема, слід починати з обрізування вусів та листя. На рослині залишають 2-3 свіжі, молоді листки, розташовані у центрі.

Також проводиться обробка від хвороб та шкідників з використанням інсектицидів і фунгіцидів. Обприскуванню підлягають не тільки самі рослини, а й ґрунт між ними. Це дозволить знизити ризик повторного зараження кущів.

Окрім того, не можна забувати про полив і мульчування. Полив здійснюють у ранковий час, витрачаючи не менше 10 л на 1 м. Розпушування проводять обережно, щоб не пошкодити рослини та їхнє коріння.

Як доглядати полуницю після збирання врожаю (freepik)

Чим підживити полуниці влітку:

перегноєм;

трав'яним настоєм;

водний розчин посліду або гною;

органічні добрива на основі гумусу;

мінеральні комплексні суміші.

Після підгодівлі рослини закривають мульчею, а для зимівлі кущі вкривають листям, хвоєю, картопляним бадиллям, соломою.

Для укриття вибирають суху погоду, інакше шар може злежатись і викликати утворення шкідників і хвороб всередині або призвести до гнилі коренів. Шар мульчі, що вкриває рослини від морозів, має мати не менше 7 сантиметрів.

Важливо пам'ятати, що чим ретельніше буде виконано роботи з догляду за полуницею після плодоношення, то більший урожай ягід можна зібрати наступного року.