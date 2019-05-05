Україна сильно переплачує: прогноз цін на паливо в травні

Прогноз цін на бензин в Україні – експерти (колаж РБК-Україна)

Прогноз цін на бензин в Україні на травень не надто позитивний, вважають експерти

Прогноз цін на бензин в Україні залежить від багатьох факторів, в тому числі і від ситуації з російською нафтою. Стрибок цін на паливо стався наприкінці квітня через низькоякісну продукцію, що поставляється з РФ через Білорусь. Справа в тому, що Росія пустила по нафтопроводах сировину, забруднену хлоридами. Неякісна нафта вивела з ладу обладнання на Мозирському нафтопереробному заводі в Білорусі. 23 квітня білорусам довелося призупинити поставки світлих нафтопродуктів в Україну і Молдову. Поки постачання нафтопродуктів з Мозирського заводу в Україну не відновилися повністю, через що ціни на пальне тримаються на завищеному рівні. Експерти розповіли, як зміняться ціни на паливо, передає "Сьогодні".

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В кінці квітня відбулося дві події, які суттєво вплинули на зростання цін. Спочатку Росія заявила, що з червня не буде поставляти в Україну нафтопродукти. Друга подія – скандал з російською нафтою. Зараз Мозирський завод потроху відновлює постачання бензину та дизпалива в Україну. Поки не у повному обсязі, але у найближчі тижні вони повинні зрости до колишнього рівня, вважає експерт.

З моменту припинення поставок з Білорусі, ціна на нафтопродукти в Україні зросла приблизно на 1,0-1,1 грн/л, або на 3-4% – бензину А-95 до 30,1 грн/л, ДТ до 29,5 грн/л. На світовому ринку ціна навпаки знизилася вартість нафти Brent зменшилася на 3%, до 71,8 дол./барель.

Прогноз цін на бензин в Україні – експерти (фото: pixabay.com)

"Одним з факторів було падіння світових котирувань на нафту в п'ятницю 26 квітня як результат заяви Трампа про те, що він натиснув на ОПЕК і попросив їх збільшити видобуток і, таким чином, знизити ціну. Саме з 2 травня обмеження, введені США на імпорт нафти з Ірану, посилюються. Тому тиск на ОПЕК має сенс – якщо картель прагне підтримувати баланс, вони повинні замістити вибувають обсяги іранської нафти", – пояснює Дмитро Хорошун, аналітик інвесткомпанії Concorde Capital.

На його думку, підвищення цін на паливо в Україні всупереч знеціненню нафти на світовому ринку – це наслідок підготовки внутрішнього ринку до проблем через припинення поставок з Білорусі.

Прогнози експертів

Зараз ціни на бензин залежать від трьох чинників – це вартість нафтопродуктів на кордоні, курс валют до гривні і ситуація на ринку.

Курс долара і євро до гривні сприятливий. Національна валюта продовжує зміцнюватися.

"Курс гривні поки стабільний – з цієї причини ціни точно не будуть рости. Великі мережі, якщо не буде негативних трендів, піднімати ціни не будуть, а інші невеликі заправки будуть підтягуватися до їхнього рівня", – відзначає Дмитро Марунич, директор Інституту енергетичних досліджень.

Він також додав, що через швидке відновлення поставок в повному об'ємі, ціни на паливо на цьому ґрунті точно не виростуть. Якщо тиск США на ОПЕК буде успішним, то нафту в травні може подешевшати до 70 дол. за барель.

"За моїми оцінками, при вартості нафти Brent 70 дол./барель і курсі гривні 26,5 грн/дол. бензин А-95 повинен коштувати 28,5 грн/л, на 1,5 грн/л. Приблизно на стільки ж може подешевшати дизпаливо. Якщо ж ОПЕК не піде назустріч, нафта може подорожчати до 75 дол./барель і вище. Для рівня Brent 75 дол./барель ціни нафтопродуктів не повинні сильно змінитися", – говорить Дмитро Хорошун.

Також експерт зазначив, що російські обмеження, які вступають з 1 червня, можуть перешкодити постачанню. Трейдерам треба буде отримати спецдозвіл на експорт нафтопродуктів в Україну.

"Протягом травня ринки будуть перебувати в невизначеності – виллються ці обмеження в реальне зниження обсягів поставок з РФ. Я вважаю, що (якщо тільки РФ явно не дасть зрозуміти в травні, що обсяги з 1 червня не скоротяться) дуже вірогідний "перебір": імпортери і внутрішній роздріб будуть заздалегідь готуватися до заміщення і російських обсягів, підвищивши ціни ще на 1 грн/л. Тобто є ймовірність, що ціни на 2 травня (А-95 30,1 грн/л, ДТ 29,5 грн/л) будуть відповідати середнім за весь травень", – резюмує Дмитро Хорошун.

Однак, якщо Росія не видасть спецдозволів, ціни на пальне суттєво зростуть. 40% дизпалива Україна купує з РФ. Тому удар по українському ринку може бути серйозним.

Нагадаємо, що раніше ми писали якою буде ціна на паливо.

Також повідомлялося, що 25 квітня ціни на нафту вперше за півроку перевищили 75 доларів.

Раніше ми писали, що в Україні посилили контроль над оборотом спирту і палива.