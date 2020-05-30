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Україна невдовзі відкриє кордони: як буде працювати безвіз

STYLERЖиття    30.05.2020 - 11:06
Україна невдовзі відкриє кордони: як буде працювати безвіз
Україна невдовзі відкриє кордони (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Експерти розповів, як буде працювати безвіз після відкриття кордонів

Україна планує відкриття кордонів з поетапним скасуванням карантинних обмежень. Тільки сьогодні Україна зі свого боку вже відкрила чотири пункти пропуску на кордоні з Угорщиною. Однак на тлі кризи українці бояться, що незабаром можуть змінитися умови відвідування європейських країн. Експерти розповіли, як зміниться безвіз після відкриття кордонів.

Як вважає заступник головного директорату Європейської комісії з питань сусідства і переговорів про розширення ЄС Катерина Матернова, пандемія коронавіруса не має автоматичного впливу на безвізовий режим між Україною і Європейським Союзом. Про це пише "Європейська правда".

"Безвіз, звичайно, пов'язаний з певними умовами щодо реформ у сфері верховенства права і так далі, і ми надалі будемо пильно стежити за цими процесами. Але не хвилюйтеся, немає автоматичного зв'язку між пандемією і безвізом. Є певні обмеження пересування і в межах Шенгенської зони, і ЄС, але це лише обмеження пересування, а не автоматичний зв'язок між режимом безвізу і пандемією", - сказала Матернова.

Як зазначає експерт, у віртуальному режимі на поточний момент проводиться попереднє оцінювання у рамках переговорів про підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції (ACAA).

"минулого тижня ми зв'язувалися з заступником міністра з української сторони паном Хитанням, який веде ці питання, і відповідними колегами з департаментів Єврокомісії. І попередню оцінку, про яку ми раніше домовилися, ми також проводимо віртуально. Ми вже почали цей процес і побачимо, коли експерти, які повинні здійснити інспекцію на місцях в Україні, зможуть практично це зробити", - сказала Матернова.

Також заступник головного директорату Європейської комісії зазначає, що в Європейському союзі поки не очікують швидкого відновлення режиму подорожей.

Крім того, Матернова підкреслила, що ЄС не чекає моменту, коли буде відновлений режим подорожей, і здійснює підготовчу роботу.

Нагадаємо, що раніше ВР прийняла закон, необхідний для впровадження "промислового безвіза".

Раніше в Єврокомісії також заявили, що коронавірус не загрожує безвізу ЄС з Україною.

Раніше повідомлялося, що Кабмін схвалив безвіз з Північної Македонією.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новини України ЕвросоюзБезвізовий режимкордон
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