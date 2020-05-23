Україна зможе вступити в НАТО, навіть воюючи з Росією: в США знайшли рішення

Росія використовує окупацію Криму та частини Донбасу для недопущення вступу України в НАТО. Але є спосіб нівелювати такий шантаж.

Про це заявив американський дипломат, колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер під час дискусії у рамках "Київського безпекового форуму".

"Росія хоче не дозволити країнам, таким як Україна, Грузія, Молдова, вступити до Альянсу. І вона окупувала певні території в цих країнах", - сказав він.

Волкер наголосив, що члени НАТО не мають особливого бажання приймати до своїх лав країни, в яких є окуповані РФ території, бо згідно 5 статті Альянсу це автоматично означало б необхідність воювати з Росією. Річ у тому, в даній статті йдеться про те, що напад на будь-яку країну-члена НАТО розглядатиметься як напад на весь Альянс.

Американський дипломат наголосив на необхідності позбавити РФ права вето щодо вступу країн до Альянсу і запропонував не застосовувати п'яту статтю до окупованих територій.

"Ми зобов'язуємося першими не застосовувати силу, щоб їх повернути, і підтримуватимемо лише мирну реінтеграцію цих територій та відновлення цілісності країн, що прагнуть вступити до НАТО. Це має позбавити Росію стимулів щодо продовження окупації цих територій", - заявив Волкер.

Відео: Курт Волкер на Київському форумі безпеки розповів, як Україна з окупованими РФ територіями може вступити в НАТО

Раніше в травні віце-прем'єр-міністр з питань європейської та північноатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко заявив, що наша країна може отримати запрошення приєднатися до програми Партнерства розширених можливостей НАТО вже на наступному засіданні Альянсу на рівні міністрів оборони.

Нагадаємо також, що наприкінці 2019 року Дмитро Кулеба (займав на той момент пост віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції) озвучив прогноз, що Україна вступить в НАТО раніше, ніж в Євросоюз.