В Україні обговорюють дистанційне навчання в школах: до чого готуватися

Дистанційне навчання в українських школах (фото: pixabay)

З 1 вересня частково навчання в школах може бути дистанційним

В Україні після тривалого карантину заговорили про те, що з 1 вересня - залежно від ситуації з поширенням коронавірусу - може бути часткове дистанційне навчання. Такі протоколи вже зараз розробляють в Міністерстві освіти і науки. Styler вирішив розібратися в плюсах і мінусах можливого нововведення.

Так, за словами народного депутата і члена комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Юлії Грішиної, восени українців можуть чекати серйозні зміни в шкільній освіті.

"Можливо, буде введено позмінне навчання, можливо будуть визначені деякі предмети, які будуть вивчатися дистанційно", - розповіла нардеп і додала, що все залежатиме від ситуації з поширенням коронавірусу.

Експерти ж вважають, що криза шкільної освіти назріла вже давно і часткова дистанційна освіта може бути одним з варіантів розвитку освітньої системи в Україні. А різні форми навчання можна комбінувати.

"У дистанційної освіти є свої плюси та мінуси. Ми не витрачаємо часу на дорогу, але є діти, які дома працювати не можуть, бо організм думає про відпочинок. Карантин показав, що деякі відмінники просто самі забували своєчасно відправляти завдання чи не помічали, що задали. Хоча саме завдання для них було легким. Дистанційна освіта не передбачає багато писати, хоча це є одним з елементів освоєння матеріалу і розвитку дрібної моторики. Тому потрібно комбінувати різні форми навчання", - розповіла нам Марія Макодзеба, педагог з Печерського ліцею №171 "Лідер".

Володимир Бахрушин, професор фізико-математичних наук Запорізького національного технічного університету говорить, що кризу шкільної освіти треба вирішувати комплексно. Дистанційна освіта може бути доповненням до очної форми навчання, а якість освіти треба підвищувати на місцях.

"Новий Закон України створив законодавчі передумови для вирішення багатьох проблем. Але результат значною мірою залежить не тільки від законодавства, але і від можливостей для підвищення якості освіти на місцях, зокрема, від соціального статусу педагогічних працівників, їхніх заробітних плат, матеріального забезпечення закладів освіти тощо. Також необхідний запит закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти на якісно підготовлених вступників, а також попит ринку праці на якісну освіту випускників цих закладів", - розповів Бахрушин.

Дистанційна освіта, на його думку, може використовуватися для надання учням додаткового матеріалу, однак як альтернативу очній її розглядати не варто. До того ж, не всі родини можуть забезпечити дітям повноцінний технічний доступ до такої форми освіти.

"Але це буде мати позитивний вплив на результати за умови, що учні та вчителі належно забезпечені необхідними технікою і програмним забезпеченням. Застосування дистанційних технологій у школі має бути засобом підвищення доступності якісної освіти, а не засобом дискримінації за майновим станом родини", - додав науковець.

Зазначимо, що після заяв можновладців в Україні навіть з'явилися петиція з вимогою заборонити в Україні дистанційну освіту.

Раніше ми писали, як діти будуть вчитися в наступному році.

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Автор: Светлана Мащенко