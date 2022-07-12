Як в Україні змінилися ринок праці та зарплати під час війни

В Україні ринок праці зазнав значних змін з початку повномасштабного вторгнення РФ, що вплинуло на основні запити роботодавців, кількість пропозицій і рівень зарплат. Попит на продавців істотно знизився, а топовими вакансіями зараз є водії і різноробочі на будівництво, та ряд інших.

У яких фахівців зарплати вже повернулися на довоєнний рівень, а у кого зросли майже вдвічі - читайте в матеріалі нижче .

Динаміку пропозицій на ринку робочих вакансій в Україні за перше півріччя 2022-го представили фахівці OLX Робота, а також був проведений порівняльний аналіз показників до і після великої війни.

Кого найактивніше шукають роботодавці

В кінці лютого і на початку березня найбільший попит у роботодавців на сайті оголошень щодо працевлаштування був на водіїв. Також до найактуальніших додалися вакансії різноробочих на будівництво. При цьому продавців стали шукати на 40% менше.

Аналогічна ситуація за списком найбільш затребуваних фахівців залишається зараз - за підсумками 6 місяців.

Так, на роботу далекобійником українці реагували найактивніше - 52 відгуків на 1 оголошення. На роботу масажистами (42 відгуків на 1 пропозицію) та водіями (33 відповідно).

Для порівняння: на початку року в січні роботодавці на ОЛХ найчастіше шукали фахівців у сфері торгівлі (9 522 оголошень для продавців і касирів), а також менеджерів з продажу і торгових представників (2 885 оголошень). Другими за популярністю були фахівці транспортної сфери: 8 112 пропозицій для водіїв і таксистів. Далі серед найгарячіших пропозицій були вакансії охоронців (2 143), кухарів (1 863) і прибиральниць (1 647).

У підсумку, в червні на ресурсі топ вакансій з найбільшою кількістю оголошень виглядає так:

водій (6 194 вакансії); продавець (4 454); різноробочий на будівництво (2 179); швачка/кравець (1 684); кухар (1 531).

При цьому для деяких фахівців пропозицій стало набагато більше, ніж було на початку 2022 року, до масштабної інтервенції російських загарбників. Так, операторів колл-центрів роботодавці стали шукати в 7 разів більше, значне зростання і для автослюсарів (+84%), а також - будівельників (+18%).

Зміни рівня зарплати

Якщо на початку війни, в березні, майже у всіх вакансіях фіксувалося зниження зарплат, то зараз рівень оплати праці фахівців у транспортній сфері наздоганяє довоєнний. Також відновлюється розмір зарплат у перукарів.

В цілому, з десятка найактуальніших вакансій на OLX, тільки операторам колл-центрів пропонували вищу зарплату, ніж на початку року.

Динаміка зміни зарплат за I півріччя 2022 року для вакансій, які публікували найчастіше на OLX: дані за січень / березень / червень

Водій: 20 000 грн / 17 500 грн / 19 500 грн

Продавець 11 250 грн / 11 000 грн / 10 000 грн

Різноробочий на будівництво: 12 750 грн / 9 500 грн / 11 000 грн

Швачка/кравець: 15 000 грн / 13 500 грн / 13 500 грн

Кухар: 12 375 грн / 12 000 грн / 11 000 грн

Перукар: 12 000 грн / 11 000 грн / 12 000 грн

Охоронець: 10 500 грн / 10 500 грн / 9 500 грн

Будівельник: 25 000 грн / 20 000 грн / 15 000 грн

Прибиральниця: 6 500 грн / 6 250 грн / 5 500 грн

Оператор колл-центру: 13 500 грн / 16 250 грн / 24 900 грн

Кому зараз платять найбільше

​​За підсумками першого півріччя найвища зарплата в червні сягала 32,5 тис. грн для далекобійників. Також з початку року зросли зарплати у рихтувальників (+10%) та операторів колл-центрів (+84%).

Топ-10 вакансій з високою зарплатою: дані за червень 2022: