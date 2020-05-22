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В Україні змінюють правила для пасажирських перевезень: що потрібно знати

STYLERЖиття    22.05.2020 - 18:09
В Україні змінюють правила для пасажирських перевезень: що потрібно знати
Робота транспорту на карантині (колаж РБК-Україна)

В Україні пасажирські перевезення в умовах карантину здійснюватимуться з урахуванням рекомендацій МОЗ

В Україні відновлює роботу громадський транспорт в рамках нового етапу ослаблення карантину з 22 травня. Міські, приміські та внутрішньообласні сполучення знову починають роботу в регіонах, де за останній тиждень на 100 тисяч населення припадає в середньому менше ніж 12 нових випадків захворювання COVID-19.

Метро і міжобласні перевезення поки не запускають.

У МОЗ затвердили особливі рекомендації для пасажирських автоперевезень в умовах пандемії. Про це йдеться в постанові №23 головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка від 21 травня

Що зміниться в громадському транспорті

  • Тепер перед початком робочого дня працівники компанії-перевізника повинні будуть проходити термометрію
  • Не допустять до роботи працівників з температурою вище 37,2 градуса або ознаками ГРВІ
  • Перед кожним рейсом транспортний засіб підлягає дезінфекції Бажано біля дверей встановити антисептики
  • Повний масковий режим в транспорті (водій, кондуктори та пасажири). Без масок людей в салон пускати не будуть.
  • Дистанція між водієм і пасажиром повинна бути мінімум 1 метр або фізичний бар'єр (перегородка)
  • Кількість пасажирів не повинна перевищувати число сидячих місць. У разі міжобласних перевезень в області, де не діє пом'якшення карантину, то тільки в межах 50% від кількості місць для сидіння.
  • У приміщенні автостанції можна перебувати одній людині на 10 квадратних метрів площі залу обслуговування пасажирів, а між персоналом станції та відвідувачами повинен бути захисний екран.
  • Зали очікування працювати не будуть
  • На автостанціях не будуть допускати скупчення черг перед касами

В Україні змінюють правила для пасажирських перевезень: що потрібно знатиВ Україні змінюють правила для пасажирських перевезень: що потрібно знатиВ Україні змінюють правила для пасажирських перевезень: що потрібно знатиВ Україні змінюють правила для пасажирських перевезень: що потрібно знати

Як буде працювати громадський транспорт - рекомендації МОЗ(Фото: скрін moz.gov.ua)

Раніше ми писали про те, що в Україні з 22 травня офіційно починають свою роботу підприємства, що спеціалізуються на автотранспортних пасажирських перевезеннях. Але пасажирські перевезення відновили не у всіх регіонах.

Також сьогодні в Києві в мерії заявили, що на цей час немає остаточного рішення про запуск транспорту в столиці. Очікується, що він відновить роботу тільки 23 травня після полудня.

Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України пассажироперевозкитранспорткарантинпассажиры
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