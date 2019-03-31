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В Україні можуть подовжити весняні канікули: що відомо

STYLERЖиття    31.03.2019 - 08:44
В Україні можуть подовжити весняні канікули: що відомо
Ілюстративне фото: (pixabay.com)

Весняні канікули в Україні можуть подовжити

Весняні канікули в Україні можуть подовжити для школярів, що пов'язано з підрахунком голосів виборчими комісіями. Про це поінформував Інтерфакс-Україна, посилаючись на міністра освіти і науки України Лілію Гриневич.

За словами українського діяча освіти, весняні канікули захоплюють 1 квітня, але в деяких випадках можуть тривати ще кілька днів у зв'язку з виборами.

"У нас зараз якраз весняні канікули, і ці канікули за термінами такі, що ще заходять на понеділок (1 квітня)", - коментує ситуацію Гриневич.

В Україні можуть подовжити весняні канікули: що відомоФото: (pixabay.com)

Міністр також зазначила, що школярам не доведеться відпрацьовувати пропущене час у разі продовження канікул, однак є нюанс. "Потім наступні канікули можуть бути коротші на один день", - додала глава Міносвіти.

Нагадаємо, що в Алжирі в університетах через протести оголосили дострокові канікули. Повідомляється, що Міністерство вищої освіти Алжиру оголосило, що весняні канікули в країні перенесені на 10 днів раніше і повинні початися вже в цю неділю, замість 20 березня.

Ми писали, що у Черкасах раніше почалися зимові канікули. Навчальний процес був припинений з 26 по 29 грудня включно. Освітні установи відкрили лише 14 січня 2019 року. Таким чином канікули тривали 19 днів, а не два тижні, як було заплановано.

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