В Україні почали продавати полуницю: експерти попереджають про небезпеку

Колаж РБК-Україна

Експерти повідомили, чим небезпечне вживання солодкого плоду

На українські ринки починають активно ввозити імпортну полуницю з Іспанії, Туреччини та Греції. Ціни шокують, однак це не зупиняє українців. Про те, чи варто купувати ягоду в даний час року, розповів інформаційний портал "Сьогодні".

У рамках експерименту були куплені кілька зразків ранньої полуниці. До речі, вартість становить близько 400 гривень за кіло, тому задоволення дійсно недешеве.

Для перевірки на нітрат полуницю віднесли у лабораторію, де в подальшому подрібнили на тертці, поклали в мірний стакан, залили спеціальним розчином і ретельно перемішали. В отриману рідину занурили електроди. Перший результат - 57 мг на кілограм при нормі 60. Ягода виявилася придатною для вживання.

Фото: (pixabay.com)

Проте наступна проба показала зовсім інший результат - 137 мг. Перевищує норму більш ніж у два рази. За словами експертів, надлишок нітратів в організмі, коли вони переходять в нітрити, блокує доступ кисню до органів, гемоглобін перетворюється у метгемоглобін, виникає кисневе голодування. А це у свою чергу може спровокувати в організмі незворотні процеси.

Тому фахівці не радять поспішати з покупкою полуниці. Краще почекати, але, якщо вже зовсім не терпиться, можна з'їсти пару плодів в день, щоб не завдати шкоди своєму організму.

Нагадаємо, що зростання цін і подорожчання продуктів, товарів і послуг в Україні триває. Стало відомо, що за перший квартал поточного 2019-го року інфляція в річному вимірі сповільнилася з 9,8% до 8,6% за минулий рік.

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