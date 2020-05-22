В Україні послаблюють карантин: що залишається під забороною

В Україні послабили карантин (фото: РБК-Україна)

В Україні стартував другий етап ослаблення карантину

Карантин в Україні послаблюють відсьогодні, 22 травня. І хоча в МОЗ заявили, що 11 областей і Києва не готові до цього, інші регіони ще на один крок готові повернутися до колишнього життя. Що все ще заборонено в Україні, що вже можна і де - читайте в матеріалі Styler.

Обов'язковими залишаються правила дезінфекції, масок в громадських місцях, дотримання дистанції. При собі потрібно мати паспорт.

Після ослаблення карантину з 22 травня як і раніше заборонено:

проводити масові заходи з присутністю більше, ніж 10 осіб,

залишати місця обсервації (самоізоляції),

ТРЦ, крім окремих магазинів,

пасажирські перевезення міськими автобусними маршрутами в режимі маршрутного таксі,

сеанси кінотеатрів і театрів,

перебувати за столом на літній терасі кафе групою, понад 4 осіб,

культурні заходи,

відвідувати установи паліативної допомоги, соцзахисту, пунктів тимчасового перебування людей без громадянства та іноземців.

Дозволяють з 22 травня:

проводити спортивні заходи до 50 осіб без глядачів,

релігійні заходи (не більше 1 людини на 10 квадратних метрів),

регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом,

роботу готелів (без ресторанів).

Ослаблення карантину в Україні з 22 травня (фото: Кабмін)

Відзначимо, що в Києві, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Київській, Луганській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях до ослаблення карантину не готові, згідно з висновком МОЗ. У Київській області вже заявили, що поки не будуть ослаблювати карантин.

Київ же піде на послаблення карантину з 23 травня. У суботу у звичайному режимі почне працювати наземний громадський транспорт (крім маршруток), а з 25 метро - поїде метрополітен.

Також на суботу в столиці заплановано відкриття торгових закладів площею менш як 1000 квадратних метрів, спортивних і дитячих майданчиків.

З 25 травня дозволять проводити ярмарки й приймуть рішення по ТРЦ, а з 1 червня - відкриються дитячі сади, школи й вузи для випускників та абітурієнтів, спортшколи, а також спортзали, фітнес-зали (без басейнів) і пляжі.

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Автор: Світлана Дудукало