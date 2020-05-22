В Україні послаблюють карантин: що залишається під забороною

В Україні стартував другий етап ослаблення карантину
Карантин в Україні послаблюють відсьогодні, 22 травня. І хоча в МОЗ заявили, що 11 областей і Києва не готові до цього, інші регіони ще на один крок готові повернутися до колишнього життя. Що все ще заборонено в Україні, що вже можна і де - читайте в матеріалі Styler.
Обов'язковими залишаються правила дезінфекції, масок в громадських місцях, дотримання дистанції. При собі потрібно мати паспорт.
Після ослаблення карантину з 22 травня як і раніше заборонено:
Дозволяють з 22 травня:
Ослаблення карантину в Україні з 22 травня (фото: Кабмін)
Відзначимо, що в Києві, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Київській, Луганській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях до ослаблення карантину не готові, згідно з висновком МОЗ. У Київській області вже заявили, що поки не будуть ослаблювати карантин.
Київ же піде на послаблення карантину з 23 травня. У суботу у звичайному режимі почне працювати наземний громадський транспорт (крім маршруток), а з 25 метро - поїде метрополітен.
Також на суботу в столиці заплановано відкриття торгових закладів площею менш як 1000 квадратних метрів, спортивних і дитячих майданчиків.
З 25 травня дозволять проводити ярмарки й приймуть рішення по ТРЦ, а з 1 червня - відкриються дитячі сади, школи й вузи для випускників та абітурієнтів, спортшколи, а також спортзали, фітнес-зали (без басейнів) і пляжі.
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Автор: Світлана Дудукало