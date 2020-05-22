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В Україні відкриють школи: у МОН назвали умови роботи

STYLERЖиття    22.05.2020 - 19:41
В Україні відкриють школи: у МОН назвали умови роботи
У МОН назвали умови роботи для викладачів (колаж: РБК-Україна)

У школах будуть створені спеціальні умови для викладачів з групи ризику

В Україні при відновленні роботи шкіл для вчителів старше 60 років буде встановлено новий графік роботи. Нові норми роботи в школах повинні сприяти захисту педагогів від можливого зараження коронавірусною інфекцією. Про це розповіла виконуюча обов'язки міністра освіти та науки Любомира Мандзій.

Як повідомляє чиновниця, по поверненні навчальних закладів до звичної роботи для вчителів старше 60 років буде встановлено гнучкий графік роботи, щоб не наражати їх на небезпеку. Про це Любомира Мандзій заявила в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

"Коли навчальні заклади будуть повертатися до нормальної роботи, то, безперечно, директора врахують вік кожного працівника і зроблять гнучкий графік роботи, щоб не наражати на небезпеку людей, що знаходяться в групі ризику", - сказала Мандзій.

На її думку, вчителів крім викладання можна задіяти в інших галузях діяльності шкіл, які не передбачають постійного контакту з можливими носіями інфекції. При цьому нові правила роботи для працівників шкіл 60+ ніяк не відіб'ються на їх заробітній платі.

Нагадаємо, що з введенням карантину в Україні, 12 березня були закриті всі навчальні заклади, включаючи школи, дитячі садки та вузи.

З 11 травня почалися ослаблення карантину, які дозволили українцям частково повернутися на роботу, ходити в ресторани та відвідувати салони краси, ТРЦ.

З 25 травня в Україні також планується відкриття дошкільних навчальних закладів, а з1 червня можливе відновлення роботи інших освітніх установ, включаючи школи та вузи.

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Автор: Анна Ярошенко

Теги Новини України МОНОсвіташкола
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