В Україні знову подорожчає опалення: кому не пощастило

Ціни на опалення в Україні з січня 2020 року змінилися, і в ряді міст після проведення перерахунку тарифів відбулося зниження, але не всі населені пункти потрапили до списка щасливчиків. Так, вартість гарячої води та тепла в батареях для жителів Запоріжжя буде вище.

Зазначимо, що з 24 грудня 2019-го Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) змінила механізм визначення ціни на газ в Україні, виділивши окремо оплату послуг із його доставки. Так, споживачі стали отримувати дві платіжки за спожите блакитне паливо: одна - за газ, як товар, друга - за доставку.

З початку року діють дві ціни від "Нафтогазу": гарантована (квартальна) та місячна. Перша зафіксована на рівні 6,91 грн за кубометр (з ПДВ, без вартості доставки) і діє до кінця квітня 2020 року. Другу ж "Нафтогаз" встановлює щомісяця.

В Запоріжжі для концерну "Міські теплові мережі" НКРЭКУ затвердила нові тарифи на опалення і гарячу воду. Постанова опублікована на сайті регулятора.

Перед цим директор запорізький тепломереж Олександр Грек анонсував підвищення вартості опалення в січні в межах 9%.

Якщо за грудень тариф становив 1481,07 грн за Гкал, то зараз буде 1624,48 грн за Гкал.

Тарифи на опалення і гарячу воду выростят в Запоріжжі (Фото: скрін nerc.gov.ua)

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що перерахунок цін на тепло і гарячу воду провели 132 підприємство теплокомуненерго у 124 містах, в тому числі і 16 обласних центрів. Пощастило мешканцям Вінниці, Луцька, Дніпра, Житомира, Запоріжжя, Кропивницького, Львова, Рівного, Тернополя, Харкова, Херсона, Хмельницького, Чернігова, Івано-Франківська та Києва.