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В Україні потеплішає ще більше, та будуть рясні опади: прогноз до кінця тижня

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П'ятниця 15 липня 2022 07:33
В Україні потеплішає ще більше, та будуть рясні опади: прогноз до кінця тижня Фото: погода в Україні буде дощова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в п'ятницю, 15 липня, очікується з рясними опадами на більшій частині території країни, а стовпчики термометрів продовжать підійматися, конституюючи закінчення цього "осіннього" періоду в середині літа.

Яка погода очікує українців в останні дні тижня - читайте в матеріалі нижче.

У зв'язку з небезпечними метеорологічними явищами через грозові дощі 15 липня у західних, північних і більшості центральних областей країни був оголошений I рівень небезпеки ("жовтий").

При цьому значних поривів не очікується - вітер стихне, і сила складе близько 7-12 метрів на секунду, повідомляється в прогнозі синоптиків Українського гідрометцентру.

В середньому температура повітря в денний час складе близько +26... +32 градуси (найспекотніше - в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях), в той час, як в північних і більшості західних областей буде трохи "свіжіше" - очікується +21... +26 градусів.

У столиці 15 липня очікується вдень короткочасний дощ з грозою, стовпчики термометрів у Києві та області покажуть близько +21... +23 градусів.

В Україні потеплішає ще більше, та будуть рясні опади: прогноз до кінця тижня

Карта погоди в Україні 15 липня (фото: meteo.gov.ua)

Що буде з погодою на вихідних

У суботу, 16 липня, синоптична картина в цілому збережеться такою ж, хіба що ореол опадів буде вже "дзеркальним".

Так, дощі з грозами очікуються тільки в східних і деяких південних областях. А на решті частини території України буде сухо.

В Україні потеплішає ще більше, та будуть рясні опади: прогноз до кінця тижня

Карта погоди в Україні 16 липня (фото: meteo.gov.ua)

У неділю, 17 липня, стовпчики термометрів на один-два градуси опустяться, а опади охоплять північні, східні та низку південних областей - фактично дощитиме лише на Лівобережжі.

В Україні потеплішає ще більше, та будуть рясні опади: прогноз до кінця тижня

Карта погоди в Україні 17 липня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше синоптики представили оновлений прогноз погоди на липень.

Додамо також, перед цим ми писали, яка погода буде в найближчий тиждень в Україні.

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