ua ru
Пн, 18 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні з'явилася монета "Ой у лузі червона калина": як вона виглядає

Новость на русском →
Понеділок 18 липня 2022 14:20
В Україні з'явилася монета "Ой у лузі червона калина": як вона виглядає В Україні з'явилась монета "Ой у лузі червона калина" (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні презентували пам'ятні монети "Ой у лузі червона калина" номіналом 5 грн (нейзильбер) та 10 грн (срібло). На монетах зображено українських воїнів різних епох, які піднімають кущ калини у формі карти України.

Фото пам'ятної монети опублікували на сайті НБУ.

Дві монети "Ой у лузі червона калина" із серії "Безсмертна моя Україно" - одні з перших пам’ятних монет, які вводяться в обіг з початку повномасштабної війни. Їхній дизайн розробив київський художник Дмитро Кривоніс.

"Вони присвячені українській пісні, яка після віроломного нападу російських військ на Україну зазвучала з новою силою і стала сучасним символом протистояння російській військовій агресії", - написали в НБУ.

В Україні з'явилася монета &quot;Ой у лузі червона калина&quot;: як вона виглядаєВ Україні з'явилась монета "Ой у лузі червона калина" (bank.gov.ua)

Зокрема, одна монета буде номіналом 10 гривень зі срібла, категорія якості карбування - "пруф", тираж - до 5 000 штук (у тому числі до 2500 у 2022 році).

Інша - номіналом 5 гривень із нейзильберу, категорія якості карбування – "спеціальний анциркулейтед", тираж - до 250 000 штук (у тому числі до 75 000 у 2022 році в сувенірній упаковці).

На аверсі монет у центрі розміщено стилізовану композицію, на якій захисники різних поколінь: козак, січовий стрілок та сучасний воїн Збройних Сил України піднімають калину - символ України. На реверсі монет у центрі зображена гілка з листком та ягодами калини.

В Україні з'явилася монета &quot;Ой у лузі червона калина&quot;: як вона виглядаєКольоровий ескіз композиції з калиною, яку вигравіювано на монеті (bank.gov.ua)

Придбати монети можна буде у банків-дистриб'юторів із продажу пам'ятних монет та сувенірної продукції:

  • Укргазбанк;
  • Радабанк;
  • ТаскомБанк;
  • Приватбанк.

Які ще монети НБУ випустить влітку

Цього літа Нацбанк випустить ще кілька пам'ятних монет. Мова йде про такі:

"Сили спеціальних операцій Збройних Сил України" із серії "Збройні Сили України" (27 липня)

"Єлизавета Ярославна" із серії "Видатні особистості України" (28 липня)

В Україні з'явилася монета &quot;Ой у лузі червона калина&quot;: як вона виглядає

"Чорнобиль. Відродження. Ведмідь бурий" із серії "Флора і фауна України" (29 липня).

В Україні з'явилася монета &quot;Ой у лузі червона калина&quot;: як вона виглядає

"Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України" (9 серпня)

Раніше ми повідомляли, що Естонія випустила монету, яку присвятила боротьбі України.

Також ми писали, що Білий дім випустив колекційну монету з островом Зміїний.

Читайте РБК-Україна в Google News
монета
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя