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В Україні з'явився новий податок на автомобілі: кому доведеться платити більше

STYLERЖиття    28.05.2020 - 19:01
В Україні з'явився новий податок на автомобілі: кому доведеться платити більше
В Україні з'явився новий податок на продаж автомобілів (Колаж РБК-Україна)

При продажу третього автомобіля за рік доведеться заплатити набагато більше

В Україні з'явився новий податок на продаж автомобілів. З 23 травня 2020 року набули чинності зміни до Податкового кодексу України, які передбачають збільшення податку при продажу автомобілів.

У першу чергу зміни торкнуться тих автомобілів, які продають на вторинному ринку. Третя одиниця транспортного засобу, яка була продана в період з 1 січня 2020 року буде обкладатися податком у 18% від вартості, пише ТСН.

Раніше при продажу чи обміні автомобіля протягом одного року потрібно було заплатити 5% від його вартості. Тепер ця сума зросла до 18%. Новий податок стосується не тільки легкових автомобілів, але і всіх інших видів транспорту, у тому числі причепів, мопедів і мотоциклів.

Варто відзначити, що перший продаж транспортного засобу податком не обкладається. Виключення складають автобуси, вантажівки, трактори, спецтехніка та інший транспорт – в цьому випадку податок при першій продажі складе 5%.

Якщо операція купівлі-продажу або обміну стане другою за один поточний рік, то податок становитиме 5%, як і раніше. А ось третій продаж транспортного засобу вже буде обкладатися податком у 18%.

Як пояснюють фахівці, така норма оподаткування виведе з тіні перекупників транспортних засобів. Їм або доведеться чесно платити податки за кожен автомобіль, або відмовитися від свого бізнесу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як українцям тепер доведеться здавати на автомобільні права.

А також ми розповідали про те, що в Україні хочуть запровадити новий єдиний збір.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України автомобилиПодатки
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