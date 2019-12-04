В Україні стався землетрус: усі подробиці

Землетрус в Україні (Фото: колаж РБК-Україна)

Землетрус зафіксовано під Львовом вночі в Бродівському районі

В Україні зафіксували землетрус - підземні поштовхи і коливання земної поверхні сталися під Львовом в районі села Станіславчик Бродівського району між містами Радехів та Броди. Про це передали департаменті цивільного захисту Львівської ОДА на сторінці в Facebook 4 грудня.

Зазначається, що повідомлення про землетрус надійшло о 01:15 від чергового по сейсмостанції "Львів". Самі поштовхи сталися 3 грудня о 23:25:48 за київським часом (о 21:25:48 за Гринвічем).

Землетрус в Україні зафіксовано біля села Станіславчик під Львовом (Фото: скрін google.com.ua/maps)

За даними обробки мережі сейсмічних станцій Відділу сейсмічності Карпатського регіону ІГФ НАН України, координати епіцентру: широта 50.24 градусів, довгота 24.98 градусів.

"Час в епіцентрі 0 = 21 25 48.1 (за Гринвічем) або 0 = 23 25 48.1 (по Києву)

Магнітуда по довжині запису МD = 2.2, клас К = 8.0

Глибина гіпоцентру склала 5,7 -1,7", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли у Львівській облдержадміністрації, з населених пунктів інформація про землетрус не надходила.

Землетрус зафіксовано біля села Станіславчик у Львівській області (Фото з відкритих джерел)

За шкалою інтенсивності MSK-64 - невідчутний землетрус - від 0 до 2 балів (інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей; струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами).

Зазначимо, що раніше в листопаді сейсмологи прогнозували сильний землетрус в Україні, який може статися найближчим часом, і поштовхи амплітудою від 4 до 12 балів можуть торкнутися багатьох областей країни.