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По Україні пронеслися смерчі: вражаючі відео

STYLERЖиття    30.04.2019 - 19:19
По Україні пронеслися смерчі: вражаючі відео
Смерчі в Україні потрапили на відео (фото: колаж РБК-Україна)

Смерчі в Україні пронеслися по двом областям

Смерчі в Україні були зафіксовані у двох областях - Кіровоградській і Запорізькій. Один з очевидців природного явища зняв відео і розмістив його на своїй сторінці в Facebook.

Юрій Дейкун у соцмережі виклав відео з села Злинка Кіровоградської області. На відео видно, як смерч "гуляє" по полю.

"А кажуть, що у нас в Злинці не буває природних катаклізмів", - так він прокоментував своє відео.

Смерчі в Україні потрапили на відео (відео: facebook.com/100000252607529)

Користувачі мережі також відреагували на це.

  • Автору респект!!!
  • Автор явно не з боязкого десятка! Круте відео, молодець!
  • Круто!
  • На планеті все змінюється;
  • Явище шокуюче;
  • Оператору оскар;
  • Нічого собі.

Друге відео зняли в Мелітополі Запорізької області. Його розмістив на YouTube "РИА Мелітополь". На цьому відео смерч перетинає дорогу і "йде" в лісопосадку.

Смерчі в Україні потрапили на відео (відео: YouTube/РІА Мелітополь)

Нагадаємо, що в Україні негода принесла не тільки дощі, але і град. В
деяких областях опади підтопили домашні господарства і перетворили вулиці на водні потоки. Найбільше постраждала Тернопільська область.

Раніше повідомлялося про те, що в березні руйнівний ураган пройшовся по Україні. При цьому в кількох областях через негоду загинули і постраждали люди.

Ми також писали про те, що в центрі Києва з будинку зірвало дах через сильного вітру. Довелося перекривати дорогу.

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