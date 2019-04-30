По Україні пронеслися смерчі: вражаючі відео

Смерчі в Україні пронеслися по двом областям
Смерчі в Україні були зафіксовані у двох областях - Кіровоградській і Запорізькій. Один з очевидців природного явища зняв відео і розмістив його на своїй сторінці в Facebook.
Юрій Дейкун у соцмережі виклав відео з села Злинка Кіровоградської області. На відео видно, як смерч "гуляє" по полю.
"А кажуть, що у нас в Злинці не буває природних катаклізмів", - так він прокоментував своє відео.
Смерчі в Україні потрапили на відео (відео: facebook.com/100000252607529)
Користувачі мережі також відреагували на це.
Друге відео зняли в Мелітополі Запорізької області. Його розмістив на YouTube "РИА Мелітополь". На цьому відео смерч перетинає дорогу і "йде" в лісопосадку.
Смерчі в Україні потрапили на відео (відео: YouTube/РІА Мелітополь)
Нагадаємо, що в Україні негода принесла не тільки дощі, але і град. В
деяких областях опади підтопили домашні господарства і перетворили вулиці на водні потоки. Найбільше постраждала Тернопільська область.
Раніше повідомлялося про те, що в березні руйнівний ураган пройшовся по Україні. При цьому в кількох областях через негоду загинули і постраждали люди.
Ми також писали про те, що в центрі Києва з будинку зірвало дах через сильного вітру. Довелося перекривати дорогу.