В Україні розгуляється "штормова погода": в яких областях задує до 20 м/с
Погода в Україні буде штормовою в деяких областях, місцями - дощі, а температура здебільшого - комфортна.
Де задме до 20 метрів на секунду, і що буде з погодою до кінця тижня - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Температура 21 червня
За прогнозом Наталки Діденко, у східній частині та на північному сході - Сумщина, Харківщина, Луганщина, Полтавщина - буде найсвіжіше, +20+24 градуси. Донецька область прогріється до +26+28 градусів.
Найвищою передбачається завтра температура повітря у західних областях, на Одещині та Миколаївщині, +26+31 градус.
На решті території України протягом дня очікується +23+29 градусів.
Де будуть дощі і сильний вітер
Дощі з грозами можливі в Сумській, Чернігівській, Полтавській областях, можуть торкнути ввечері Київщину. Найближчої ночі окремі дощі пройдуть на півдні та Дніпропетровській області, але невеликі та локальні.
У більшості областей завтра переважатиме суха погода.
Вітер очікується північно-західний, 5-10 метрів за секунду, у східних областях та у південній частині можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.
Прогноз для Києва
У Києві в четвер буде тепло, до +25+26 градусів. Дощ в четвер можливий ввечері (а може просто похмарити). Північно-західний вітер може бути часом поривчастим.
Дивіться на карті погоди детальний прогноз на завтра:
Фото: Погода в Україні 21 липня (meteo.gov.ua)
Що далі буде з погодою
"Надалі в Україні пануватиме справжнє хороше літо, з високою температурою повітря, проте не надмірною спекою", - додала Діденко.
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