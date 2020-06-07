В Україні зможуть передавати пенсію за спадщину: названі умови

Пенсію в Україні зможуть передавати у спадщину, при подальшій розробці програми по переходу до накопичувальної пенсії. З 1 січня Україна повинна перейти на нову пенсійну систему, однак деталі законопроєкту ще в розробці. Інвестиційний банкір Тарас Козак вважає, що в Україні накопичувальна пенсія повинна передаватися у спадок.

Експерт відзначає, що існуюча пенсійна система не спроможна забезпечити пенсіонерів. Про це Тарас Козак розповів в ефірі каналу "Україна 24".

"Ризики (при впровадженні накопичувальної пенсійної системи. — ред.), але їх треба зменшити, а не ставити основу для заборони накопичувальної системи. Солідарна система, як ми бачимо, не здатна забезпечити пенсіонерів більш-менш нормальною пенсією, яка сьогодні становить від 2 до 3 тис. гривень, це сміх крізь сльози", — сказав він.

Експерт пояснив плюси накопичувальної системи.

"Треба йти шляхом, яким іде весь світ — це накопичувальна пенсія, поки громадянин працює, накопичує частину доходів на індивідуальний пенсійний рахунок. Коли йде на пенсію — починає користуватися цими засобами. Якщо раптом громадянин не дожив, то, на відміну від солідарної пенсії, яка зникає, ці кошти переходять у спадщину. Крім соціального боку, це ще й фінансовий ресурс, тому що накопичувальні кошти — це так звані "довгі" гроші, які десятиліттями працювати на економіку України, це величезні гроші, мільярди гривень ", — сказав він.

Нагадаємо, що Україна з 1 січня 2021 року може почати плавний перехід на накопичувальну пенсійну систему. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував, що з наступного року на накопичення будуть йти 2% від податку на доходи фізосіб і 2% ЄСВ - всього 4 %.

Раніше ми писали, що українцям готують нову пенсійну реформу. Стало відомо, кого чекають солідні доплати.

Також повідомлялося, що раніше експерти проаналізували різні пенсійні моделі та назвали найбільш підходящу для України.