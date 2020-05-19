В Україні пом'якшили карантин: що зараз відбувається в ресторанах

В Україні знову відкрилися ресторани (фото: РБК-Україна)

Після першого етапу пом'якшення карантину в Україні запрацювали ресторани

Після пом'якшення карантину через коронавірус в Україні дозволили знову відкритися ресторанам. Правда, на певних умовах. Для обслуговування клієнтів закладу потрібно відкрити літній майданчик, встановити там столики на відстані не менше півтора метра один від одного. Персонал повинен бути в засобах захисту, а великі компанії клієнтів поки під забороною. Як вплинув карантин на заклади громадського харчування та що там змінилося, читайте в матеріалі Styler.

Вистоять не всі

Ні для кого не секрет, що "випробування карантином" витримали далеко не всі заклади. Багато хто з них просто не відкрився. Проїжджаючи по центру столиці можна побачити, як двері багатьох барів і ресторанів заклеєні, на них видніються вивіски "Оренда".

Не витримали два місяці без клієнтів, як малий бізнес, так і не дуже. Наприклад, біля метро "Васильківська" закрилася "Pizza33", яка раніше користувалася великою популярністю у людей. Звичайно, багато кафе і ресторани працювали під час обмежень на доставку, в деяких місцях залучали навіть 20% знижкою за умови самовивозу їжі. Але чи повернуться люди в заклади, і чи будуть у них на це гроші - питання, на яке відповість лише час.

Якщо говорити про мережеві ресторани, то тут різні ситуації. Наприклад, мережа закладів ресторатора Дмитра Борисова анонсує гучні відкриття нових точок мережі. Реклама нових кафе щосили запущена в мережі, на відео показують затишні літні майданчики. Правда, аншлагу поки немає.

Співробітників масово звільняють

Несправедливо було б не згадати і про персонал кафе та ресторанів, який під час карантинних заходів в кращому випадку відправили за свій рахунок, у гіршому - звільнили або скоротили.

Наприклад, одна з популярних мереж столичних ресторанів, як повідомило наше джерело, відправила своїх співробітників на час карантину у відпустки своїм коштом. Деякі ресторани мережі працювали на доставку. Заклади будуть відкриватися днями, але скоротили кількість кухарів у чотири рази.

"Подивляться, як пройде залишок тижня, і якщо буде хоч якась завантаження, то тоді виведуть ще частина штату", - повідомляє джерело.

Ще один негативний момент - зарплату співробітникам ресторанної мережі зменшують на 30%.

"Обіцяють, що на місяць, а потім, в залежності від активності гостей, будуть переглядати", - розповів співробітник ресторану.

Що говорять ресторатори

Співвласник компанії по автоматизації ресторанів Родіон Єрошек розказав, що найсерйознішим випробуванням для рестораторів став перший місяць карантину.

“Перший місяць карантину став найважчим для рестораторів – кожен третій заклад в той період не зміг перебудуватися на роботу з доставкою і був змушений призупинити роботу. Втомлені від вимушеного простою, сьогодні багато рестораторів приймають правила гри і відкривають літні майданчики. Звичайно ж, літники не вирішують основних проблем громадського харчування: при тих санітарних транспортних обмеженнях, необхідність знову платити оренду, ефективність роботи багатьох закладів залишається під питанням", – розповів Родіон Єрошек.

Один з відомих рестораторів Денис Жаткін зазначає, що все-таки після відкриття літніх майданчиків у закладах, справи пішли краще, ніж тільки на доставці.

"Ми відкрили терасу пабу в Дніпрі 11 травня, ще рано робити якісь загальні висновки. Але результати перших днів такі: якщо порівнювати формат роботи "доставка" і "доставка плюс тераса", то ми спостерігаємо зростання обороту — на 15-20%. Є, звичайно, і просадка по доставці: частина людей, які замовляли їжу додому, вирішили ходити до нас оффлайн", - сказав Денис.

Як ми раніше писали, у Києві оштрафували три нічних клуби за роботу під час карантину.

Автор: Марія Соловей