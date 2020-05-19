В Украине смягчили карантин: что сейчас происходит в ресторанах

В Украине снова открылись рестораны (фото: РБК-Украина)

После первого этапа смягчения карантина в Украине заработали рестораны

После смягчения карантина из-за коронавируса в Украине разрешили снова открыться ресторанам. Правда, на определенных условиях. Для обслуживания клиентов заведению нужно открыть летнюю площадку, установить там столики на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. Персонал должен быть в средствах защиты, а большие компании клиентов пока под запретом. Как повлиял карантин на заведения общественного питания и что там изменилось, читайте в материале Styler.

Выстоят не все

Ни для кого не секрет, что "испытание карантином" выдержали далеко не все заведения. Многие из них просто не открылись. Проезжая по центру столицы можно увидеть, как двери многих баров и ресторанов заклеены, на них виднеются вывески "Аренда".

Не выдержали два месяца без клиентов, как малый бизнес, так и не очень. Например, возле метро "Васильковская" закрылась "Pizza33", которая ранее пользовалась большой популярностью у людей. Естественно, многие кафе и рестораны работали во время ограничений на доставку, в некоторых местах привлекали даже 20% скидкой при условии самовывоза еды. Но вернуться ли люди в заведения, и будут ли у них на это деньги - вопрос, на который ответит только время.

Если говорить о сетевых ресторанах, то тут разные ситуации. Например, сеть заведений ресторатора Дмитрия Борисова анонсирует громкие открытия новых точек сети. Реклама новых кафе вовсю запушена в сети, на видео показывают уютные летние площадки. Правда, аншлага пока нет.

Сотрудников массово увольняют

Несправедливо было бы не упомянуть и о персонале кафе и ресторанов, который во время карантинных мер в лучшем случае отправили за свой счет, в худшем - уволили или сократили.

Например, одна из популярных сетей столичных ресторанов, как сообщил наш источник, отправила своих сотрудников на время карантина в отпуск за свой счет. Некоторые рестораны сети работали на доставку. Заведения будут открываться на днях, но количество поваров сократили в четыре раза.

"Посмотрят, как пойдет остаток недели, и если будет хоть какая-то загрузка, то тогда выведут еще часть штата", - сообщает источник.

Еще один негативный момент - зарплату сотрудникам ресторанной сети урезают на 30%.

"Обещают, что на месяц, а потом, в зависимости от активности гостей, будут пересматривать", - рассказал сотрудник ресторана.

Что говорят рестораторы

Совладелец компании по автоматизации ресторанов Родион Ерошек рассказал, что самым серьезным испытанием для рестораторов стал первый месяц карантина.

“Первый месяц карантина стал самым тяжелым для рестораторов – каждое третье заведение в тот период не смогло перестроиться на работу с доставкой и было вынуждено приостановить работу. Уставшие от вынужденного простоя, сегодня многие рестораторы принимают правила игры и открывают летние площадки. Конечно же, летники не решают основных проблем общепита: при тех санитарных и транспортных ограничениях, необходимости вновь платить аренду, эффективность работы многих заведений остается под вопросом”, – рассказал Родион Ерошек.

Один из известных рестораторов Денис Жаткин отмечает, что все-таки после открытия летних площадок в заведениях, дела пошли лучше, чем только на доставке.

"Мы открыли террасу паба в Днепре 11 мая, еще рано делать какие-то общие выводы. Но результаты первых дней таковы: если сравнивать формат работы "доставка" и "доставка плюс терраса", то мы наблюдаем рост оборота — на 15-20%. Есть, конечно, и просадка по доставке: часть людей, которые заказывали еду на дом, решили ходить к нам оффлайн", - сказал Денис.

Как мы ранее писали, в Киеве оштрафовали три ночных клуба за работу во время карантина.

Автор: Мария Соловей