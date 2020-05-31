В Україні спростять процедуру "вибивання" боргів по комуналці: до чого готуватися

Комуналка в Україні (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Українців попередили про підвищення штрафів за несвоєчасну оплату комунальних послуг

Оплату комунальних послуг в Україні будуть "вибивати" за спрощеною процедурою. Передбачається, що повноваження компаній-постачальників послуг збільшаться. Також було анонсовано підвищення суми штрафів у разі несвоєчасного погашення боргу за ЖКГ. Таке зобов'язання влада країни взяла на вимогу Міжнародного валютного фонду для отримання кредиту в 5 млрд доларів.

Як повідомляється, інші умови отримання траншу, пов'язані з допомогою соціально незахищеним верствам населення України, а також контролем оплати комунальних послуг були досягнуті у проєкті меморандуму, прийнятому Кабінетом міністрів.

"Ми розробимо адекватні інструменти для постачальників централізованого теплопостачання, щоб забезпечити збір платежів від домогосподарств (у тому числі за допомогою більш високих штрафів і законодавчих жорсткостей)", - сказано в меморандумі.

Раніше повідомлялося, що влада розглядала законопроєкт про те, щоб спростити процедуру списання боргів шляхом вилучення майна у неплатника. З урахуванням підвищення тарифів не тільки на опалення, але і на інші послуги, а також збільшення штрафів, борги будуть наростати як сніжний ком, тому комунальникам дозволять більш активно їх вибивати.

Нагадаємо, що раніше українці на карантині переплатили за комуналку чверть від нарахувань.

До цього РБК-Україна повідомляло, що вже під час карантину в Україні Кабмін збільшив максимальний термін заборгованості за комуналку з двох до трьох місяців для одержувачів субсидій.

Також повідомлялося, що Денис Шмигаль прокоментував чутки про підвищення тарифів ЖКГ.

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Автор: Киселева Анна