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Українка загинула на Мальдівах: деталі трагедії

STYLERЖиття    13.05.2019 - 16:41
Українка загинула на Мальдівах: деталі трагедії
На Мальдівах загинула українська туристка (Колаж РБК-Україна)

Туристка з України загинула під колесами автобуса на курорті

На Мальдівах загинула 31-річна громадянка України. Трагедія сталася о 6:37 ранку. Подробиці повідомили у виданні Maldives Independent.

31-річна українка разом з подругою перебувала біля дороги в передмісті міста Хулхумале. Раптово жінки побачили автобус, який мчав вулицею на високій швидкості прямо на них. Вони почали тікати, але в українки застрягла нога на узбіччі, і вона опинилася на проїжджій частині. Автобус скоїв наїзд, а після цього вилетів з дороги в кущі. Жінка померла прямо на місці ДТП до приїзду медичної допомоги.

За попередніми даними, водій автобуса заснув за кермом і тому втратив керування транспортним засобом. В автобусі на момент аварії перебувала група туристів. Пасажири не постраждали. Водія помістили під арешт.

Українка загинула на Мальдівах: деталі трагедії

Автобус збив українку на Мальдівах (maldivesindependent.com)

Генеральний директор державної транспортної компанії, до якої належить туристичний маршрут і автобус, повідомив, що працівники зараз не перевантажені роботою, тому заснути від втоми водій не міг. Вони працює позмінно, по 8 годин в день і рейси тривають не більше 4 годин, після яких водії мають чотири години на відпочинок.

Тіло українки вже передано родині в Україну. Про це подбали мальдивські служби.

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