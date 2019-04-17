Українська група зняла трилер про пригоди в барі

Сінті-рок дует "Адвокаты" випустив новий кліп на один з треків альбому "23:45". Ідея кліпу прийшла хлопцям в голову майже два роки тому, робота над відео зайняла три дні, які розтягнулися більше, ніж на рік.

Музиканти стверджують, що вся справа в їх перфекціонізмі. Кожна з трьох локацій - ліс, ресторан біля набережної і Труханів острів - вимагала ретельної підготовки.

"Адвокаты" зняли кліп на пісню "Пчела"

"Ще ми багато часу приділили пост-продакшну. Хотіли, щоб все було максимально добре. І взагалі хотілося випустити кліп саме навесні - коли бджілки максимально скучили за квіткового пилку", - кажуть учасники групи.

"Пчела" - провокаційне відео про ресторанного красавчика, який у пошуках пригод заводить знайомство з дівчиною барі. Але вечір заходить зовсім не туди... Самі "Адвокаты" називають відео "містикою, помітно приправленою самоіронією".

"Головна мораль відео в тому, що потрібно ставити під сумнів все, що бачиш, і бути акуратним, повертаючи за ріг. Навіть якщо поворот знаком, а ти вже мільйон раз тут бував", - зазначають музиканти.

"Адвокаты" зняли кліп на пісню "Пчела"

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