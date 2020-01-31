Українська співачка представила новий вибуховий кліп

Українська співачка Аліна Тім представила кліп на нову пісню "Tell me", який обіцяє стати хітом, як і попереднє творіння епатажної і неоднозначної артистки - "Nikolai". Відеоряд мало кого залишив байдужим і зібрав безліч коментарів, в тому числі і вкрай негативних.

Вже після першого відео Аліну Тім називали другою Бузовою, запитували, хто її батьки, і де вона бере на все гроші, й навіть будували домисли про те, що у неї є якісь зв'язки з депутатами з минулої влади. Артистка зовсім не засмутилася, а виклала відео "Nikolai 2" - фотопідбірку абсолютно дивних і трешових фотографій незнайомих чоловіків із соціальних мереж, де стверджувалося, що всі вони - Миколаї. Новоспечені шанувальники з максимальним інтересом робили ставки на те, яким буде наступне відео артистки - можливо, дует з кимось з фріків? Можливо, дивний ролик на тлі мультяшних динозаврів?

Кліп "Tell Me" виявився абсолютно серйозною драмою з соціальним підтекстом. Режисер відео - початківець, але дуже перспективний Антон Клищевник, який раніше працював з численними учасниками "Голосу" і національних відборів на "Євробачення" від України, Білорусі та Азербайджану. Він же - автор сценарію.

Аліна Тім "Tell me" (кадр з кліпу: instagram.com/alinatim_official)

"Для мене важливим було не просто створити банальну трагічну історію, але і привернути увагу до цієї проблематики, з якою стикалося більшість людей, - коментує Антон. - З першого погляду вам може здатися, що зйомка не була складною. Для того, щоб розбити дзеркало, у Аліни був всього один дубль. Та й, в принципі, ми довго шукали підходящу квартиру - зараз вже залишилося мало квартир, що будуть відповідати стилістиці СРСР. А нам обов'язково треба було, щоб ванна кімната знаходилася відразу у спальні, плюс в квартирі був довгий коридор. Знайшовши підходящу квартиру, ми зрозуміли, що вона зовсім не підходить за настроєм. Тому за добу до зйомки наш мистецький департамент повністю її міняв. Ми розбирали сучасну шафу-купе і виносили її по частинах, прибирали всі сучасні елементи декору. Я - дуже вимогливий до деталей, так що всі декорації підбиралися дуже педантично - старі вінілові платівки, програвач певного кольору, книжкові полиці зигзагоподібної форми", - розповів творець відеоряду.

Частину сцен команда знімала на вулиці, але як раз в цей день випав сніг, а мороз доходив до мінус десяти. При цьому за сюжетом речі на акторах були дуже легкі. Аліна стверджує, що в якийсь момент вже просто не відчувала холоду і немов потрапила в якийсь інший всесвіт.

"Моя творчість для мене - низка експериментів. І я з задоволенням у них поринаю. Знаю, що багато чекали від мене дикий треш, а отримали таку красиву і серйозну драму. Мені дуже подобається кожним своїм творчим кроком дивувати всіх, включаючи саму себе! Наступний мій трек написав Діма Лібра - учасник "Голосу", музикант і композитор - не буду розкривати всі карти, скажу лише, що називається він "Співаю і п'ю", - заінтригувала Аліна Тім.

Аліна Тім "Tell me" (відео: YouTube/Alina Tim)