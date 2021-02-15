Українська співачка замилувала новою історією: "голі в Голівуді"

OPIYA щоразу розширює кордони та своєю творчістю несе основний меседж "почуття - стан душі".

"В Голлівуді" створена у співпраці із відомим саунд-продюсером Андрієм Бакуном. За словами співачки, вона з автором нікуди не поспішала та ретельно працювала над змістом тексту.

"Ця пісня про справжнє перше кохання. Коли закохані зранку прокидаються переплетені тілами і насолоджуються першими променями сонця в ліжку. І для них час, немов зупинився", - поділилась відчуттям OPIYA про свій новий трек.

OPIYA (фото: instagram.com/o_p_i_y_a)

Також артистка запевнила, що зовсім скоро шанувальники побачать відеокліп, у якому історія, що лунає у пісні, оживе.

"Мій орієнтир - емоції в стані закоханості, відчуття свободи та щастя в дрібницях. Не варто боятись почуттів", - доповнює співачка.

OPIYA презентувала нову пісню