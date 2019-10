Українські зірки пояснили, чому не можна пропустити вечірку Photon

В рамках Photon виступлять Ben Klock, Ellen Allien і DVS1 (фото: прес-служба)

Захід відбудеться 13 жовтня на території Кіностудії Довженка

У ці вихідні в Києві вперше представлять аудіовізуальний шоукейс Photon. Його автором і натхненником виступає символ берлінського техно і резидент культового клубу Berghain Бен Клок. Основна ідея вечірки — дослідження можливостей взаємодії музики зі світлом і простором. Все технічне забезпечення — справа рук команди Berghain, яку Клок привозить в місто в рамках шоукейсу.

Відкривати вечірку буде київський музикант, діджей і продюсер Voin Oruwu (23:00-01:00), він же і забезпечить локальну підтримку гостям. Слідом — діджей-сет від Ellen Allien (01:00-03:00), однієї з найбільш значних артисток сучасної електронної сцени. Екватор ночі ознаменується виступом Ben Klock (03:00-05:00). Ну, а на десерт — сет від постійного резидента клубу Berghain і вечірок Photon, продюсера DVS1 (05:00-07:00), чий виступ стане вишенькою на торті для любителів класичного жорсткого техно.

Вечірки Photon проходять по всьому світу і кожен раз команда дуже ретельно підходить до вибору локацій — це завжди приміщення з якоюсь історією і часто промисловим характером. Обов'язкова умова — щоб локація підходила для всіх запланованих арт-інсталяцій.

Тому в Києві шоукейс представлять на території Кіностудії Довженка.

Організатори неспроста зупинилися на даті, яка випадає на неділю, адже понеділок — державний вихідний. Тому в цю ніч можна ні в чому собі не відмовляти.

Напередодні вечірки ми поговорили з представниками української електронної сцени, щоб дізнатися про неочевидні причини, чому потрібно піти на Photon.

Євген Філатов, саунд-продюсер і засновник групи The Maneken

Мені подобається усвідомлювати, що Київ поступово стає важливим компонентом у світовому ландшафті електронної музики. Спершу вечірки "СХЕМА" повністю змінюють звичний колись вигляд локальної техно сцени, а після і зовсім вириваються за межі країни і влаштовують вечірку в Berghain. І ось зараз, незадовго після цього, до нас вперше їде в повному складі технічна команда клубу, щоб представити шоукейс, народжений в його стінах.

Ні, Київ — не новий Берлін. І не варто приміряти на нього чужий образ. Але це не скасовує його особливого характеру і самобутності в андеграундній культурі.

Maneken (facebook.com/themanekenofficial)

Аліна Паш, співачка і музикант

Я багато подорожую по світу і часто буваю на вечірках у різних країнах. І можу з упевненістю сказати, що наші, київські рейви нітрохи не гірше, а часом і краще європейських. Справа не тільки в музиці. Приходячи на вечірку в Closer або на заходи, які організовують H2D і Smailov, я завжди в першу чергу радію людям, яких там бачу. Це виключно вільні, відкриті, стильні люди. І з ними хочеться проводити час. А ще я просто фанат техно. Тому приїзд в Україну таких брил електронної музики як Бен Клок або Еллен Аллієн — це справжній подарунок. Я чула, що їх виступи будуть супроводжуватися якимось унікальним візуальним і світловим шоу, яке розробив Бен Клок і чувак, який відповідає за продакшн в одному з найкрутіших клубів в світі — Berghain. That's cool... Я за будь-який цікавий досвід, і вам того ж раджу. Тому ніяких сумнівів. Я й сама піду на Photon, і друзів з собою потягну. Такі движухи точно не можна пропускати. Peace and love for everyone! Йоу!

Павло Ленченко, електронний музикант і фронтмен проекту Cepasa

Мені завжди імпонував Бен Клок, я відношу його до розряду справжніх майстрів одноманітності. Залишаючись в техно більше 15 років і будучи вірним класичному raw-звуку, він завжди вмів знайти баланс між навмисною повторюваністю і власною мелодійністю. Разом ці два компоненти і створюють ті неповторні моменти на танцполі, за якими варто йти на Photon.

Cepasa (facebook.com/pg/cepasaofficial)

Катро Заубер, піарниця і діджей

Все те, що зараз відбувається з київською культурою рейвів і вечірок — для мене непідробний захват. Навіть важко уявити, що діджеї і продюсери, яких я слухала років 10 тому, одного разу будуть проводити заходи таких масштабів в Києві. Ще дивовижніше — розуміти, що до цього нерозривно причетні люди, з якими я особисто знайома. Безмежно пишаюся всім, що вони роблять — і роблять на такому професійному рівні.

Думаю, Photon, крім усього іншого, це ще й чудова можливість для всіх, хто одного разу не зміг по яким би то не було причин потрапити в Berghain, відвідати вечірку, безпосередньо причетну до нього, в Києві.

Ігор Смайлов, букінг-менеджер, співорганізатор вечірки, діджей

Шоу Photon в кожному місті унікальне, адже команда не шкодує ні часу, ні сил та особисто прилітає для пошуків і перегляду локації, щоб знайти саме те ідеальне місце з унікальною атмосферою — просторе, індустріальне і з певними можливостями для світлового шоу.

У Києві вибір припав на самий великий павільйон кіностудії Довженка. І технічна команда Berghain на чолі з продакшн-менеджер клубу Krischan Makswitat і світлоінженером Lars Murasch вже підготували локацію, щоб створити для гостей той самий неповторний досвід енергії музики, світла і архітектури.

Нагадаємо, що вечірка Photon відбудеться у неділю, 13 жовтня, в першому павільйоні Кіностудії Довженка. Квитки можна придбати здесь.