В українських магазинах виявили небезпечне печиво: у складі - суцільна отрута

За словами експерта, більшість українців не може собі дозволити розщедритися на якісні солодощі, а "смаколиків" хочеться. Під час однієї з перевірок в Одесі Несміянов був шокований "знахідками".

"Люди йдуть, купують, щоб розслабитися, але там їх чекає катастрофа. Був в Одесі з перевірками: заходжу в магазин на Привозі, все красиво, хороший асортимент. Коробку піднімаю - 4 дні прострочки. Читаю склад, написано "Київські солодощі", але місто - виробник Харків", - розповів експерт.

А ось в складі чого тільки немає - Е102, Е110, Е122, Е124. Несміянов стверджує, що після такого маркування на етикетці слід дописувати попередження те саме, що пишуть на сигаретних пачках. Наприклад, "впливає на активність і увагу дітей" або "викликає алергічну реакцію". При цьому ціна продукту не низька - більше сотні за кілограм.

"Питання до Держпродспоживслужби: хто перевіряє маркування? Закон про маркування ввели, про якість і безпеку продуктів ввели, а людям все одно ось це продають", - запитує Максим Несміянов.

Часто, щоб не писати "Е-шки", їх приховують під термінами, наприклад, "сорбат калію" або "уротропін".

"Коли купуєте солодощі, дивіться, яка кількість емульгаторів використовувалося, що використовувалося як замінник какао-масла, що замість цукру, читайте склад... Соєвий лецитин в добавках, навіть якщо цукерки красиві й презентабельні", - додав він і порадив українцям готувати печиво вдома.