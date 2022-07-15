Українським родинам роздадуть комфортні будиночки: як вони виглядають і хто отримає житло

В Україні стартував соціальний проєкт "Дім там, де ти. Вже зараз". Його мета - забезпечити комфортним житлом сім’ї, які втратили свої оселі внаслідок російської агресії після 24 лютого 2022 року.

Який вигляд мають пропоновані будинки і що треба зробити, щоб їх отримати - дивіться і читайте у матеріалі Styler.

Хто і як може отримати житло

Наразі ініціатори проєкту шукають п'ять українських сімей (у складі двох дорослих та двох дітей до 18 років), які втратили своє житло внаслідок війни.

Для того, щоб взяти участь, одному з дорослих членів родини необхідно заповнити анкету учасника за посиланням. У разі якщо вашу родину буде відібрано для співбесіди, вам зателефонують на номер телефона, вказаний в анкеті.

На другому етапі будуть залучатися українські та іноземні фонди й донатори.

На третьому - відбуватиметься безпосередньо зведення мобільних будинків із внутрішнім оздобленням "під ключ". Цікаво, що будівництво зручного функціонального житла площею 28 кв. м займає лише 1 місяць.

"Сім'ї втратили не лише власні домівки, а й відчуття відокремленості та затишок, тому ми переконані, що кожна родина заслуговує на окреме комфортне житло, сплановане згідно з її потребами та облаштоване необхідними меблями та технікою", - кажуть автори проєкту "Дім там, де ти. Вже зараз".

Зауважимо, що будинок із повним внутрішнім оздобленням, меблями та побутовою технікою надається для тимчасового проживання сім'ям терміном до 5 років. У період користування будинком родини мають сплачувати лише комунальні рахунки згідно з тарифами комунальних підприємств.

Проєкт будиночка (ілюстрація: newhome.org.ua)

Збір анкет триває до 27 липня 2022 року.

Певна кількість анкет відбирається для подальшого розгляду і проведення телефонного інтерв'ю, про яке родини будуть попереджені заздалегідь.

За результатами проведення телефонного інтерв'ю команда проєкту обере п'ять сімей, прізвища яких будуть опубліковані на початку серпня на сайті New Home.

Як виглядають мобільні будиночки

Усі будинки матимуть все необхідне для проживання з моменту монтажу: внутрішнє та зовнішнє оздоблення, меблі, побутову техніку та сантехніку.

Житло також має утеплений каркас, кондиціонер, керамічні панелі та теплу підлогу.

У будинку будуть дві окремі спальні, санвузол та кухня. А 12 куб. м шаф чудово підійдуть для компактного зберігання всіх необхідних речей. Крім того, будинок придатний для транспортування на тралі в будь-який куточок світу.

Земельна ділянка, на якій розташовуватиметься будинок, має площу 10 соток.

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Кухня-вітальня (ілюстрація: newhome.org.ua)

Доросла спальня (ілюстрація: newhome.org.ua)

Спальня дитяча (ілюстрація: newhome.org.ua)

Санвузол (ілюстрація: newhome.org.ua)

Передпокій (ілюстрація: newhome.org.ua)

План всього будинку (ілюстрація: newhome.org.ua)

Додамо, що зараз команда DOMUS і БФ Freedom Ukraine мають практично готовий пілотний будинок і земельну ділянку в Боярці.

Майже готовий мобільний будиночок (фото: DOMUS)